Drama Claudiei Ghițulescu: „Mama mea s-a confruntat 20 și ceva de ani cu o mare problemă. Nu putea să doarmă”

Claudia Ghițulescu este o cântăreață extrem de apreciată. Însă, foarte puțină lume știe ce se ascunde în spatele zâmbetului perfect. Artista are o povestea dramatică de viață. Mama ei a avut, timp de 20 de ani, probleme grave de somn, iar din această cauză trebuia să ia, zi de zi, mai multe medicamente.

Se pare că accidentul de mașină prin care a trecut Claudia a cauzat mamei sale toate aceste probleme, iar starea acesteia s-a înrăutățit după ce fiica ei a pierdut o sarcină.

„Problema s-a declanșat după accidentul grav de mașină pe care eu l-am avut. Eram desfigurată, am stat în comă. Mama a avut un șoc, cei care au sunat-o au dus-o prima dată să vadă mașina. Până a ajunge la spital ea a crezut că eu nu mai sunt și este mințită. Motiv pentru care, eu evitam ca mama mea să știe multe lucruri dureroase sau neplăcute sau schimbările bruște din viața mea. După ce am pierdut sarcina, mama a stat internată în spital o lună de zile. A fost foarte afectată! Fiind în trecut situația care a fost, ea s-a speriat foarte tare și a intrat într-o panică. Am încercat mereu să o protejez, știam cât o să sufere”, a declarat Claudia Ghițulescu pentru Spynews.ro.

Cântăreața s-a considerat mereu vinovată pentru problemele mamei sale

Cântăreața a simțit mereu că este cauza problemelor de care suferă mama sa și a încercat, în toți acești ani, să o ajute pe aceasta să le depășească. Deși a mers la numeroși doctori, nu a folosit la nimic. Situația a rămas în continuare aceeași.

„Știind că mama mea are această problemă din cauza acelui accident, m-am simțit mereu vinovată că i-am cauzat-o cumva. După ce mi-am revenit, mama a mers la medici, au tratat-o cu pastile. Lua în fiecare seară 3, 4, chiar și 7 pastile. Nu putea să doarmă făra acestea, intrase o frică în ea, spunea că nu mai poate să doarmă. De fiecare dată când pe mine mă simțea tristă s-au agitată, se agita și ea. A încercat să facă diferite tratamente, cum ar fi acupunctura „, a mai declarat vedeta.

A reușit în cele din urmă să-și scape mama de aceste probleme

Însă, într-un final a reușit să găsească o soluție pentru a o scăpa pe mama sa de aceste probleme care i-au afectat viața. Consideră că spre această rezolvare a ghidat-o Dumnezeu. În pandemie, artista s-a apucat de Theta Healing. Deși a durat puțin până au apărut rezultatele și a fost o perioadă grea, acum Claudia este fericită că mama ei poate să doarmă noaptea.

„Eu am făcut în perioada pandemiei un curs de Theta Healing, mi-a plăcut foarte tare. Făcând cursul acesta de terapie, am cunoscut o terapeută, iar prima întrebare a fost dacă o poate ajuta pe mama mea, pentru că pe ea voiam să o ajut. Am luat-o pe mama la mine pentru a putea merge la terapie. Au fost și nopți în care scoțându-i din tratament nu mai putea să doarmă, iar eu mă simțeam foarte afectată în perioada aceea văzând-o pe mama nedormită. Și pentru ea a fost foarte greu, spunea că nu știe dacă poate trece prin așa ceva. După ce a trecut acea lună de tratament, mama este bine, mai ia doar o singură pastilă, recomandată de un alt medic.”, a mai spus Claudia Ghițulescu.