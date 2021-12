Dramă în lumea culturală: a murit Sorin Iftimi, istoric îndrăgit și apreciat! COVID-19 l-a răspus fără milă

Sorin Iftimi, istoric îndrăgit și apreciat, a fost răpus, marți seară, de COVID-19. Era internat în spital de o săptămână, iar în ultimele zile starea lui de sănătatea s-a agravat, în special pentru că avea comorbidițăți. Avea doar 56 de ani.

Născut pe 27 septembrie 1965, Sorin Iftimi a fost istoric, muzeograf grd. IA, expert atestat în patrimoniu cultural mobil. Din păcate, infecția cu coronavirus i-a fost fatală. A lăsat în urmă doar lacrimi și durere, iar cei care l-au cunoscut și nu numai deplâng moartea lui.

(NU RATA: A MURIT SCRIITORUL NICOLAE DABIJA! FUSESE INFECTAT CU NOUL CORONAVIRUS)

“Colectivul Complexului Muzeal Național ‘Moldova’, cu adâncă durere și nespusă părere de rău, anunță trecerea în neființă a colegului Sorin Ittimi, plecat mult prea devreme dintre noi. Munca sa exemplară, de cercetare istorică și muzeografică, valorificată prin numeroase expoziții și publicații, va rămâne un reper de urmat pentru toți colegii. Condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este anunțul făcut de Palatul Culturii din Iași – Complexul Muzeal Național ‘Moldova’”, pe Facebook.

Daniel Șandru, despre ultima întânire cu Sorin Iftimi, răpus de COVID. “A sorbit două înghițituri și s-a retras discret”

Daniel Șandru, managerul interimar al Operei Naționale din Iași, l-a cunoscut foarte bine pe Sorin Iftimi, de care era foarte apropiat. Pe 28 octombrie, cei doi s-au întâlnit pentru ultima dată.

“Sunt terifiat de-a dreptul: aflu că istoricul Sorin Iftimi a plecat spre eternitate. E atât de nedrept și atât de trist! Am avut extraordinara șansă de a colabora cu domnia sa în atâtea rânduri, tot atâtea ocazii de a-i putea admira profesionalismul, probitatea, onestitatea, modestia și fantastica știință de a povesti istoriile puțin știute ale Iașului!”, a spus, inițial, Daniel Șandru, potrivit bzi.ro.

(NU RATA: CINE ESTE AL TREILEA ROMÂN MORT DUPĂ INFECŢIA CU CORONAVIRUS! AVEA 70 DE ANI ŞI SUFEREA DE…)

În continuare, managerul interimar al Operei Naționale din Iași a povestit cum a decurs ultima lor întâlnire. Cei doi s-au văzut la un eveniment, unde Daniel Șandru nu era deloc în cea mai bună formă.

“Ne-am văzut, pentru ultima dată, pe 28 octombrie, când am participat împreună la un eveniment unde mersesem, în principal, pentru bucuria de a-l reasculta povestind. Înainte de intervenția pe care o avea în programul evenimentului, mi-a spus că nu se simte prea bine, acuzând o răceală neobișnuită. De altfel, a fost nevoit să își întrerupă discursul tocmai din acest motiv. S-a așezat la masa la care stăteam împreună, i-am turnat apă în paharul din care a sorbit două înghițituri și apoi s-a retras discret. Nu am știut că va fi pentru totdeauna, nu am știut că Iașul va pierde atât de multe istorii pe care, cu siguranță, domnia sa le avea pregătite pentru noi. Bunul Dumnezeu să îl odihnească în pace! Condoleanțe și multă putere familiei”, a mai declarat Daniel Sandru.