Drama marelui Gheorghe Zamfir. A trecut prin cel mai greu divorț, după ce s-a însurat cu femeia care îl șantaja cu sinuciderea

Gheorghe Zamfir este unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de nai din istoria muzicii noastre. A urcat pe cele mai mari scene ale lumii, a susținut concerte în multe orașe europene, însă n-a uitat niciodată să trăiască românește. S-a îndrăgostit nebunește de o femeie cu 40 de ani mai mică decât el, iar acum trăiește cea mai frumoasă poveste de dragoste.

Gheorghe Zamfir este un adevărat simbol în istoria muzicii, fiind considerat printre cei mai cunoscuți interpreți de nai. De-a lungul vieții lui, marele artist a urcat pe cele mai importante scene ale lumii. A realizat nu mai puțin de 300 de lucrări compuse din stilurile – folcloric, cameral, coral, vocal, instrumental și simfonic şi un repertoriu interpretativ care acoperă perioadele barocă, clasică şi contemporană. Cântărețul român are 190 de albume înregistrate și peste 120 de milioane de albume vândute. La acestea se adaugă și 120 de discuri de aur și platină. Este până în prezent singurul artist european care a câștigat două discuri de aur în SUA.

Drama marelui Gheorghe Zamfir

Gheorghe Zamfir s-a născut pe 6 aprilie 1941, la Găeşti, la 50 de km de București. Încă de mic copil a fost pasionat de muzica lăutărească. A urmat Școala specială nr. 1 de muzică din București (astăzi Liceul de Muzică „Dinu Lipatti”) la clasa profesorului Fănică Luca, unul dintre cei mai mari „suflători”, așa cum îl numea George Enescu.

În 1959, Zamfir a înregistrat primele lui melodii folclorice, alături de Orchestra de Muzică Populară a Radiodifuziunii Române. La doi ani distanță, marele artist a fost admis la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București. L-a absolvit cu brio în anul 1966 cu diplomele de pedagogie și dirijorat pentru cor și orchestră.

La începutul anilor 70, interpretul a devenit cunoscut la nivel internațional. A început să aibă concerte în multe locuri ale lumii, SUA, Canada, Australia, Japonia și Africa de Sud, Israel, Orientul Apropiat și Extremul Orient. La începutul anilor 80, în plin comunism, Zamfir i-a dedicat un concert lui Dumnezeu, fapt care l-ar fi supărat pe Ceaușescu. A fugit din țară, după ce comuniștii au pus presiune pe el.

„În anul 1982 am ales calea exilului, deoarece, după spusele ministrului de Externe de atunci, Ştefan Andrei, care mi-a pus paşaportul cu viză de plecare în buzunar, aş fi avut mult mai mult de suferit dacă aş fi rămas. Mi-a şoptit la ureche: „Ia-ţi valiza, naiurile şi pleacă şi să nu te mai întorci niciodată, că va fi rău de tot pentru tine, Ceauşescu te va omorî”, povestea Gheorghe Zamfir, într-un interviu pentru revista Taifasuri.

S-a întors în România, după ce a rămas falit

A continuat să cânte în diferite colțuri ale lumii, însă a făcut greșeli care i-au adus falimentul. S-a trezit în 2002 că este căutat de Fisc, pentru o datorie uriașă, de 2 milioane de euro. A pierdut, la acea vreme, casa, mașinile și chiar dreptul asupra pieselor lui. A revenit în țară după acel eșec. Zamfir era în plin scandal cu fosta lui soție, în 2012. Cântărețul trebuia să-i achite lui Marie Noelle o pensie lunară de întreţinere de 1.500 de euro.

„Am reuşit să scap de acest monstru şi de copiii ei care m-au ponegrit, deşi eu i-am crescut până la majorat şi i-am iubit ca pe ai mei. (…) Noi am avut un contract: ce a fost al meu înainte de căsătorie, rămâne al meu, ce am acumulat împreună, se împarte la jumătate. Dar ea mi-a luat absolut tot. Şi ce am acumulat înainte de nuntă, mai ales. (…) Ce am salvat, am salvat, ce a rămas acolo, în Franţa, s-a vândut. Chiar şi maşina mea Adenauer de peste 150.000 de euro”, spunea Gheorghe Zamfir pentru click.ro.

Artistul şi Marie Noelle s-au căsătorit în septembrie 1994 şi au locuit o vreme în Franţa, apoi s-au mutat în România. ”Ea, înainte de mariaj, mi-a zis că se sinucide dacă nu o iau de nevastă, că eu sunt omul vieţii ei. Ca un bun creştin, nu am lăsat-o să-şi ia viaţa. Mi-a căzut la picioare. Am luat-o cu tot cu cei doi copii ai ei, chiar dacă nu am iubit-o. Am ţinut la ea, dar nu am iubit-o cu adevărat”, a mai spus Gheorghe Zamfir. Divorțul s-a finalizat în 2015, după 10 ani de procese.

Gheorghe Zamfir și-a întâlnit iubirea vieții la o emisiune TV

Interpretul român a cunoscut-o pe Nicoleta Beca în 2008, la o emisiune TV. La acea vreme, cântăreața de muzică populară avea 23 de ani. S-au căsătorit în 2015. „Dacă nu ar fi fost ea, eu nu ajungem azi la 80 de ani. Ea este o misionară alături de Gheorghe Zamfir. Ea a fost trimisă de Dumnezeu pentru mine. Să mă oblojească, să aibă grijă de mine. E un înger”, spunea Gheorghe Zamfir, într-un interviu la TVR 1.