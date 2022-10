Drama neștiută a Linei Chirilă, concurenta de la Chefi la Cuțite. Face parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu

Lina Chirilă, femeia de 65 de ani, care a trecut printr-o adevărată traumă, este cea care i-a lăsat mască pe cei trei jurați de la „Chefi la Cuțite”. Iată cine este Lina și prin ce episoade crunte a trecut, până să ajungă în această emisiune.

Concurenta de la „Chefi la Cuțite”, Lina Chirilă, care, inițial, a vrut să intre în echipa lui Sorin Bontea, iar pe parcurs s-a răzgândit și a ales să facă parte dintre oamenii lui Cătălin Scărlătescu, a avut de-a face cu multe greutăți, de-a lungul vieții sale.

Soțul Linei Chirilă a încercat să o ucidă cu un cuțit

Lina s-a căsătorit când era doar o copilă. Din păcate, ea nu și-a mai continuat studiile după ce a devenit soție, dar a ajuns să regrete amarnic această decizie. Era minoră când s-a căsătorit și nu a dus deloc o viață bună alături de partenerul ei de viață. Cu toate acestea, nu s-a lăsat niciodată învinsă de greutăți. A ajuns în Italia, acolo unde a muncit din răsputeri, timp de 20 de ani.

Soțul ei a fost un bărbat extrem de abuziv. Femeia a povestit că, în noaptea Revoluției din România, a încercat chiar și să o omoare cu un cuțit. Lina Chirilă este văduvă de mai bine de 12 ani, iar în momentul în care soțul ei a murit, a refuzat să meargă la înmormântarea bărbatului.

”Sunt tocmai din Roman, județul Neamț. M-am născut într-o familie cu opt copii, frați. După ce am făcut 10 clase, nu m-am mai dus la școală. A venit omul meu și m-am căsătorit, la 16 ani și 5 luni m-am căsătorit. Am avut o viață tumultoasă. Am fost bătută și cu cuțitul la gât, mi l-a pus omul meu în noaptea de Revoluție și nu m-am dat bătută”, a povestit în timpul preselecțiilor, Lina Chirilă.

Lina Chirilă, despre fostul soț: ”Nici nu am vrut să mă duc la înmormântare”

Mai mult, potrivit declarațiilor făcute de femeie în cadrul preselecțiilor de la Chefi la Cuțite, din căsnicia Linei și a soțului ei a rezultat un copil, un fiu pe care îl iubește, desigur, necondiționat.

”Am făcut un singur băiat și l-am crescut până la vârsta de 24 de ani. Am plecat în Italia, nu se mai putea. Ca să nu fac ceva neplăcut, am stat opt ani fără să vin măcar o zi. Am stat (n.r. în Italia) 20 de ani, 17 ani numai bucătărie italiană, am făcut mâncare la greu. Viața mea a fost și bună și rea. Prima dată am început să lucrez la spălat de vase, apoi am trecut la gătit. Eram 10 în bucătărie.

Eu aș fi vrut la Bontea, dar am zis să îl salvez pe Scărlătescu. Opt luni de zile am lucrat la o bătrână, că nu știam limba (n.r. în italiană). Dacă nu învățam, nu lucram 17 ani în Italia. Mi-am făcut și eu trei apartamente în curte la mine. I-am făcut băiatului vilă cu două etaje și lângă el, mi-am făcut și eu cât să nu mă duc să necăjesc băiatul. 16 ani am lucrat și în România. Sunt văduvă de 12 ani, nici nu am vrut să mă duc la înmormântarea lui, n-am trăit bine cu el”, a conchis Lina Chirilă, la TV.

