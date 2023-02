Drama neștiută a lui Eduard Dragu Sălăgean, concurentul de la Românii au talent 2023: ”Și-a bătut joc de mine”

Poveste lui Eduard Dragu Sălăgean a reușit să impresioneze o țară întreagă. Tânărul suferă de autism, însă asta nu l-a împidicat să-și dezvolte abilitata de a cânta la pian. Concurentul a lăsat fără cuvinte juriul de la Românii au Talent și milioane de telespectatori, însă puțini sunt cei care știu drama prin care a trecut acesta.

Deși are doar 18 ani și suferă de autism, Eduard a demontat orice teorie potrivit căreia boala l-ar putea împiedica să-și vadă visul devenit realitate. Tânărul are o poveste de viață emoționantă. La vârsta de 1 an și 9 luni a fost diagnosticat cu autism infantil, iar la vârsta de 7 ani a cântat pentru prima oară la pian.

Totul a început în momentul în care mama lui Eduard a căutat o cale prin care să-l scoată din lumea lui, iar pianul a fost cea mai bună varianta.

Eduard Dragu: ”Și-a bătut joc de mine”

Totodată, mama tânărului, care este psihoterapeut, a dezvăluit că a făcut tot ceea ce a putut pentru a se implica 100% în dezvoltarea lui Eduard. Cu multă grijă, atenție și răbdare, tânărul este acum capabil să vorbească, să socializeze și să cânte unele dintre cele mai dificile opere la pian.

Așa s-a întâmplat și pe scena Românii au Talent, acolo unde Eduard a înterpretat Studiul „Un sospiro” de Franz Liszt. Fără partitură și fără vreun ajutor.

„Mă numesc Dragu Sălăgean Eduard, vin din Bistrița, am 18 ani. Eu sunt un autist”, au fost cuvintele tânărului când a intrat pe scena Românii au Talent.

Ceea ce puțin știu este faptul că Eduard are o poveste de viață destul de tristă. În ciudat diagnosticului, acesta a fost înscris la o școală normală, acolo unde a avut parte de umilințe greu de descris din partea colegilor.

„Odată mă urcam pe balustradă, iar mama m-a găsit acolo și m-a luat. Ca să înțeleg ce se întâmplă dacă sar de acolo, mama a luat un ou și l-a aruncat să văd cum se sparge. (…) Nu îmi plăcea să intru în magazin din cauza gălăgiei vitrinelor. Nici la grădiniță nu puteam să suport gălăgia de copii. Aveam multe frici când eram mic. Eu am făcut o școală normală și îmi era greu din cauza colegilor. Atunci am luat-o razna.

Când am mers la baie și un băiat… un șmecheraș din clasa a 7-a, eu eram clasa I-a, mă încuia în baie și făcea precum o fantomă și eu credeam că era o fantomă adevărată. Și-a bătut joc de mine, pentru că mă vedea diferit, pentru că eram autist. Când mă uit la filmările cu mine de când eram mic, eu simt că m-am schimbat foarte mult și că am evoluat foarte mult.”, a povestit Eduard la ”Românii au Talent”.