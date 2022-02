Drama prin care a trecut cântăreața Ștefania Rareș. A fost nevoită să plece de lângă copii, după ce i-a născut, iar soțul a murit în urmă cu 20 de ani

Ștefania Rareș și-a deschis sufletul și a vorbit despre încercările la care a supus-o viața. Artista a povestit, cu lacrimi în ochi, despre momentul în care a fost nevoită să-și abandoneze copiii nou-născuți pentru a onora niște contracte, dar și durerea nemărginită prin care a trecut când și-a înmormântat soțul.

Artista a mărturisit că a fost nevoită să plece de lângă fetița ei la doar șase luni de la naștere. Socrii artistei au fost cei care i-au tinut locul, dar a plătit prețul succesului cu vârf și îndesat! Ștefania Rareș a stat departe de copiii ei, ca să le asigure un viitor strălucit.

Dorul de mamă, însă, nu putea fi înlocuit. În ciuda faptului că cei doi copii ai ei au fost îngrijiți și iubiți de bunicii lor și nu le-au lipsit absolut nimic.

”N-am crezut ca o sa fiu atat de iubita si apreciata de socrii mei. I-am considerat mama si tata. Soacra si cumnata mea m-au ajutat enorm, eu am plecat tot timpul. Dupa ce am nascut-o pe Raluca, am avut un contract de trei luni in Canada si a trebuit sa stau sase luni.

Daca nu-i aveam pe socrii mei, nu stiu cum ar fi crescut copiii mei, nu le-au lipsit nimic… in afara de dorul de mama. Cand m-am intors din Canada, fata mea nu m-a mai recunoscut. Am lasat-o cu ochii verzi si cand m-am intors ii avea caprui. Am vrut s-o iau in brate si a fugit, nu ma mai cunostea.

E o durere in suflet de dor, durere de dor! Sa-ti fie dor si sa te doara. E adevarat ca am castigat bani si am fost apreciata, dar nimeni nu-ti vindeca dorul de copii. Ei au suferit pe o parte, eu pe alta. Am facut asta ca sa ne fie mai bine si mai usor. Sa-i multumim Lui Dumnezeu ca, astazi, ii vad cand imi deschid usa. Imi pare rau ca nu suntem toti patru”, a mărturisit artista în emisiunea ”Sub Lupă”.

Soțul artistei a murit în urmă cu 20 de ani

O altă dramă s-a abătut, însă, asupra artistei. În urmă cu 20 de ani, soțul Ștefaniei Rareș a părăsit această lume mult prea devreme. Pierderea suferită a aruncat-o în ghearele depresiei. A rămas singură cu doi copii, iar o mână i-a paralizat din cauza socului suferit.

Cântăreața a rămas cu amintirile și cu o recunoștință imensă pentru socrii care au susținut-o și i-au fost precum părinții ei: ”N-am cuvinte de multumire pentru familia sotului meu. Soacra a murit in bratele mele, cu ochii in lacrimi. O regret si acum, o visez, am amintiri frumoase”, a mai marturisit artista.