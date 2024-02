Drama prin care trece Cristian Iacob, juratul de la Te cunosc de undeva. Actorul și-a deschis sufletul pentru CANCAN.RO. „Au fost niște probleme! Din păcate…”

În urmă cu 24 de ore a fost anunțată eliminarea lui Cristi Iacob și a soției din concursul Power Couple, de la Antena 1. Actorii constituie a doua echipă scoasă din concurs, după familia Andreianu, apartenentă lui CRBL. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Cristi Iacob dezvăluie ce l-a impactat cel mai tare după participarea la show-ul prezentat de Dani Oțil.

În spiritul caracteristic, juratul emisiunii „Te cunosc de undeva!” glumește și spune că se bucură mult că și-a dat seama de faptul că este căsătorit. Ce a vrut să spună autorul? Descoperiți în rândurile de mai jos, unde actorul divulgă și motivul pentru care familia sa nu are și un al treilea membru.

Cristi Iacob, declarații spumoase despre participarea la Power Couple: „În primul rând, am descoperit că sunt căsătorit!”

CANCAN.RO: Am urmărit Power Couple, practic sunt nouă cupluri care se luptă pentru 2000 de euro pe săptămână…

Cristi Iacob: Nouă cupluri care se luptă cu ele însele. Orice om care este în showbiz are o chestie de competiție cu el însuși sau cu ceilalți, ca să fie în top.

CANCAN.RO: Ți-a plăcut cum te-ai văzut la TV, în acest show?

Cristi Iacob: De obicei nu prea mă uit la mine și nici nu am poze cu mine.

CANCAN.RO: La nivel de content creating, îți place cum ai livrat?



Cristi Iacob: Noi am filmat 24/7, o lună de zile. Deci material există, depinde de strategia pe care o au cei de acolo. Eu content am făcut, că știu, poate într-o zonă mai intelectualistă, nevrând să mă dau deștept. Dar am un alt tip de umor. Sunt în altă zonă, pur și simplu.

CANCAN.RO: Ce ai descoperit nou la soție sau la relația de cuplu, după această competiție?

Cristi Iacob: În primul rând, am descoperit că sunt căsătorit. Părea o dragoste adolescentină, dar mi-am dat seama că îmi este foarte drag să fiu cu ea acolo. Probabil s-ar fi dat drumul la alte motoare dacă eram singur acolo. Aș fi avut un alt tip de atenție către mine, dar fiind și ea a trebuit să o și ocrotesc cumva. Și atunci exigența era vizavi de mine, nu de ea. Că până la coadă, asta ne place la femei, să le ocrotim, eu cel puțin.

Actorul vorbește în premieră despre motivul pentru care nu a devenit tată: „Au fost niște probleme!”

CANCAN.RO: Ați avut vreun moment acolo în care ați considerat că mai bine divorțați?

Cristi Iacob: Poate pe moment, da. Asta cu divorțul e exclus, pentru că întotdeauna există o cale de mijloc. Oamenii se ceartă sau se înfurie din tâmpenii, din fleacuri. Nu e nimic definitiv, poate doar un gest foarte urât sau o trivialitate. Atunci e firesc ca celălalt să nu stea cu tine, dar în principiu certurile sunt din fleacuri. Este o chestie cumulativă și acolo izbucnește.

CANCAN.RO: Tu și soția nu aveți copii…

Cristi Iacob: N-avem copii, din păcate, aia e.

CANCAN.RO: Te întreb de ce nu s-a întâmplat?

Cristi Iacob: Pur și simplu, nu s-a întâmplat, nu că n-am fi vrut. Au fost niște probleme, dar astea sunt ale noastre, sunt de alcov.

