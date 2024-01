Cristi Iacob dă din culisele celui mai nou film de comedie, Complotul bonelor: ”Eu sunt javră bătrână!”

Cristi Iacob dă lovitura, din 1 februarie, cu apariția pe marile ecrane, în lungmetrajul „Complotul bonelor” (BILETE AICI). CANCAN.RO l-a luat la întrebări pe juratul emisiunii „Te cunosc de undeva!” chiar la avanpremiera VIP a filmului în care joacă. S-au „scurs” multe detalii din culise, pe care le aflați în exclusivitate de la „rolul principal”.

În plus, Cristi Iacob a oferit amănunte de interes din căsnicia cu soția actriță. Vedeta dezvăluie cum reușesc cei doi să păstreze echilibrul între munca de pe scenă și viața de cuplu, astfel încât cele două lumi să nu se intersecteze negativ.

Cristi Iacob divulgă secretul din spatele lucrului cu copiii, în filmul „Complotul bonelor”: „Sunt javră bătrână!”

CANCAN.RO: Din 1 februarie, „Complotul bonelor” intră în cinema. Tu ești bona, copilul, complotul, ce rol joci?

Cristi Iacob: Sunt „compotul” de copii. E o poveste foarte frumoasă, care poate fi urmărită cu foarte mulți copii în preajmă. Am stabilit cu Iura Luncașu că e o nișă frumoasă asta a bunului-simț, a faptului că trebuie să povestim despre familiile noastre, ce se întâmplă, și să punem o doză de simpatie și o doză de bun-simț, că de înjurat putem înjura toți. Dar trebuie să fim și într-o latură mai delicată, mai gingașă, cu savoarea ei.

Am preferat să fie un film filmat foarte bine, am avut o tehnică desăvârșită, cu ultimele tehnologii în materie de film. A fost un film greu, erau foarte mulți copii care au un metabolism, trebuie să ai grijă cu ei. Eu sunt javră bătrână, pot să stau 12 ore, dar e un copil care are nevoie de odihnă, trebuie să te joci cu el, se plictisește, n-are chef. Și nici nu poți să-i ceri o chestie de profesionist, să fie o joacă frumoasă.

CANCAN.RO: Cum ți-ai făcut acest „rezidențiat” cu copiii?

Cristi Iacob: În primul rând, am avut niște repetiții și îl felicit pe Iura pentru asta. Totuși, sunt tatăl lor, trebuie să avem o chimie, trebuiau să mă vadă în intimitate, în care nu suntem presați de ceva.

Taina căsniciei cu soția actriță, divulgată de juratul emisiunii „Te cunosc de undeva!”: „Contează să iasă copilul frumos, nu ciondăneala dintre noi!”

CANCAN.RO: Soția de acasă ce a spus despre acest spirit patern al tău?

Cristi Iacob: Ea este susținerea mea necunoscută, e o bucătărie internă acolo, că un actor nu e tocmai un om comod acasă. Vii ciudățel acasă după o repetiție mai ciufulită.

CANCAN.RO: Nu îți impută nimic?

Cristi Iacob: E și ea actriță, știe exact prin ce trec. Ies scântei, că suntem colegi amândoi, dar…

CANCAN.RO: Nu e ciudat când aveți piese împreună?

Cristi Iacob: Nu. Am zis că alcovul e alcov și scena e scenă. Am reușit în mare măsură, nu pot să zic că 100%, dar e un dialog. Până la coadă, contează să iasă copilul frumos, nu ciondăneala dintre noi. Un spectacol, un film, e un copil.

