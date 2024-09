Drama prin care trece Gabriel Vasiliu după gratii, de când a auzit că soția lui a fost ucisă: „Este distrus, mama lui plânge”

Moartea Anei Maria Vasiliu a cutremurat o țară întreagă! Bruneta a devenit cunoscută pe internet după ce s-a căsătorit cu Gabriel Vasiliu de la Puterea Dragostei. Tânărul a luat parte la fosta emisiune de la Kanal D, unde a format un cuplu cu Daiana Marcu. După ce s-a aflat că Ana a fost ucisă în Olanda, fosta iubită a soțului ei a vorbit despre nenorocire. Prin ce calvar trece Gabriel acum?

Ana Maria Vasiliu și-a găsit sfârșitul în Olanda, fiind ucisă într-un mod brutal. Autoritățile fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cum a avut loc nenorocirea și cine este criminalul româncei. Bruneta a devenit cunoscută datorită soțului ei, Gabriel Vasiliu. Tânărul a luat parte la emisiunea Puterea Dragostei de la Kanal D, iar oamenii l-au îndrăgit pentru felul său de a fi. La scurt timp de la participarea sa în competiția dragostei, Gabi s-a căsătorit cu Ana Maria. El a comis câteva infracțiuni, iar acum se află după gratii.

Partenera lui era în Olanda, unde și-a găsit sfârșitul. Femeia a fost ucisă cu sânge rece, iar familia este devastată de durere. Daiana Marcu, fosta iubită a lui Gabriel, a luat legătura cu mama acestuia, după ce a auzit că bărbatul trece prin clipe cumplite, căci soția lui a fost omorâtă.

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a dezvăluit că mama lui Gabi plângea și suferea enorm după ce a auzit că nora ei nu mai este în viață. Se pare că femeia nu ar avea habar despre ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu Ana Maria.

“Gabriel era un băiat foarte bun, cu mult bun simț. Noi am avut mai mult o relație de prietenie în timpul emisiunii de la Kanal D. Am mai vorbit o perioadă după ce am ieșit de la Puterea Dragostei.

Am rămas șocată când am auzit de acest deces. Nu o ştiam personal pe soția lui, însă ce s-a întâmplat este înfiorător. Astăzi, am luat legătura cu mama lui și am aflat că el este arestat. Familia lui Gabriel nu știe detalii despre moartea soției acestuia. Doar că a decedat și nimic mai mult, momentan.

Nu am idee dacă ei au mai păstrat legătura după separare. Mă refer aici la condamnarea lui. Nu mi-a zis nimic. Mama lui plângea. Nu este ușor. Gabi este distrus și el. A iubit-o foarte mult. El și-a dorit această familie. Îi transmit condoleanțe și să fie puternic! Apropiații lui cu siguranță îi vor fi alături și îl vor susține”, a spus Daiana Marcu, potrivit Fanatik.