„Drama” prin care trece Geanina Ilieș, noua prezentatoare de la Antena Stars: ”O să rămân singură!”

Apartenentă din nou trustului Intact, Geanina Ilieș a fost prezentă la evenimentul de lansare a emisiunii „Power Couple”, de la Antena 1. Show-ul se va difuza începând cu ora 20:30, din 5 februarie. Pe cealaltă stație, Antena Stars, prezentatoarei i s-au înmânat știrile mondene. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, vedeta a vorbit deschis despre întoarcerea pe micile ecrane, dar nu a omis nici dezvăluirile din spectrul personal.

Nu de alta, dar fiul Geaninei Ilieș are parte de un an crucial. Patrick se pregătește pentru admiterea la studii în afara României. Acest fapt o neliniștește pe prezentatoarea de la Antena Stars, care se gândește deja cu inima strânsă că va rămâne singură!

Noua prezentatoare de la Antena Stars dezvăluie cu ce s-a ocupat în pauza luată de la aparițiile TV

CANCAN.RO: Întoarcerea ta la TV s-a produs, în sfârșit…

Geanina Ilieș: Eu am plecat acum șapte ani de la Observator, am avut alte proiecte de care știți și voi, dar m-am reîntors în familie, tot la știri. Vorbim despre o altă față a știrilor, pentru că se vor schimba lucrurile la Antena Stars și vom aduce vedetele mult mai aproape de publicul nostru. O să vă placă, am niște secrete, dar vreau să vă las să le descoperiți.

CANCAN.RO: În toată această perioadă de aparentă pauză, cu ce ți-ai ocupat timpul?

Geanina Ilieș: E de ajuns să ai un copil de 17 ani și îți ocupă tot timpul. E de-ajuns să ai proiectele tale personale și le faci cu tot dragul și îți ocupă tot timpul, businessurile. Și, ce-i drept, trebuie să muncim ca să supraviețuim. Și până la urmă trebuie să am grijă și de mine, mai merg la un masaj, mă mai relaxez la sală…

Relația cu adolescentul Patrick, analizată de vedetă: „Ca mamă, întotdeauna mi-am lăsat ego-ul deoparte!”

CANCAN.RO: Ești genul de mamă „scorpie”, când fiul tău vine acasă cu o fată?

Geanina Ilieș: Mamă „scorpie”, există așa ceva?! Acolo vorbim despre un ego. Din punctul meu de vedere, ca mamă, întotdeauna mi-am lăsat ego-ul deoparte ca să pot să am o relație frumoasă cu copilul meu. Noi am trăit și am fost educați într-o paradigmă din asta comportamentală tradițională, legată de frici și fel și fel de lucruri.

Ei nu trăiesc așa, adică practic ar trebui să dăm la o parte ego-ul, pentru că generația asta are o altă personalitate, nu sunt ca noi, cum ne spuneau părinții noștri «ai grijă să nu mă faci de râs, să fii cuminte». Trăiam cu o frică de genul ăsta, ei au o personalitate foarte puternică și trebuie să-i lași să-și dezvolte partea asta și să-și ia deciziile pentru ei.

Da, ca mamă stau un pic în spate, nu neapărat să-l direcționez, ci să-l urmăresc. Dar dacă aș vorbi despre ce îmi doresc eu pentru copilul meu, este greșită fraza asta. Ar trebui să mă bucur de tot ceea ce face el, pentru că el este important.

CANCAN.RO: I-ai cunoscut vreo iubită?

Geanina Ilieș: Da, am cunoscut și sunt simpatici la vârsta asta.

Fiul se pregătește pentru a studia peste granițe, iar Geanina Ilieș se declară „îngrozită” de acest gând: „O să rămân singură!”

CANCAN.RO: Are 17 ani, când va susține Bacalaureatul?

Geanina Ilieș: În 2025 are Bacalaureatul. Se pregătește de anul ăsta, pentru că urmează examenul SAT, vrea să plece afară. O să rămân singură!

CANCAN.RO: Cum anticipezi că va fi această despărțire pentru tine?

Geanina Ilieș: Cred că va fi emoționantă și atâta timp cât el își dorește să facă ceva pentru viitorul lui, mă bucur. Dar e emoționant, e ca și cum se rupe ceva din sufletul meu, dar îl susțin. Am foarte mare încredere în el și în viitorul lui. Și e un copil foarte bun, nu că e al meu, dar

CANCAN.RO: La ce facultate și în ce țară dorește să aplice fiul?

Geanina Ilieș: El își dorește Spania, Barcelona, business management, are mai multe facultăți pe listă și… cu Dumnezeu înainte!

