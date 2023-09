Drama prin care trece Jana la 71 de ani. Românca a ajuns la azil, după ce propria-i fiică i-a vândut casa

Zilele acestea, povestea cutremurătoare a doamnei Jana a ieșit la iveală. La cei 71 de ani ai săi, după o viață de muncă, a ajuns bolnavă și uitată într-un cămin de bătrâni. Situația tragică în care a ajuns i se datorează chiar propriului copil, care a „țepuit-o” fără să mai țină cont de nimic.

În urmă cu ani buni, Jana și-a pierdut cumnata și fratele la o diferență de doar câteva zile. Șocul a fost mare, dar problema era că nu avea nici măcar bani pentru a-și îngropa fratele, așa că a cerut împrumut bani de la fiica sa. La vremea aceea, tânăra era cu un agent imobiliar.

Cum au escrocat-o pe bătrână

Fiica și ginerele au venit cu foile pe care ar fi trebuit să le semneze ca ei să aibă o garanție că își vor primi banii înapoi, dar situația a luat o întorsătură neașteptată.

„Am ajuns la Căminul de bătrâni din cauza situaţiei de acasă, după ce una dintre fete mi-a vândut casa. Cu câţiva ani în urmă, mi-a murit cumnata, iar în ziua în care a fost înmormântată, noaptea, mi-a murit şi fratele, la numai 52 de ani. Soţul fiicei mele de atunci era agent imobiliar şi, la acel moment, am luat nişte bani împrumut de la ei, pentru că nu mă aşteptam la aşa necazuri şi trebuia să îmi îngrop fratele.

Le-am cerut o sumă de bani prin notariat şi le-am spus că îi voi restitui la fel, tot prin notariat. Nu am luat mult, dar atunci când mi s-au dat actele la semnat, printre hârtii era şi o foaie prin care le cedam casa şi eu am semnat. Nu mi-am dat seama, la acel moment, ce se întâmplă”, spune bătrâna.

Chinul prin care a trecut bătrâna de 71 de ani

Dat fiind faptul că fiica îi furase buletinul, a reușit să-i ia casa și să o vândă. Doamna Jana, neavând altă variantă, a stat 12 ani în chirie. Nu și-a mai putut permite nici măcar atât și cealaltă fiică, mezina, a venit cu ideea de a o duce la un cămin de bătrâni, alături de alte 190 de persoane uitat de familie.

„Între timp, propriul meu copil, influenţat de partenerul de viaţă, îmi furase buletinul de identitate, actul casei şi au făcut în aşa fel încât am semnat ce nu voiam. Ulterior, 12 ani am stat cu chirie, dar apoi nu s-a mai putut, iar fiica cea mică s-a interesat să vin aici, la cămin, în condiţiile în care am probleme cu diabetul şi tensiunea arterială”, a povestit ea pentru Cuget Liber.

