Drama trăită de un celebru actor român: A ajuns a 8-a oară pe masa de operație

Cornel Constantiniu, bolnav de Parkinson de 26 de ani, a fost operat vinerea trecută la Spitalul Universitar din Bucureşti. Medicii i-au schimbat neurostimulatorul din piept, cu care trăieşte de ani buni. Aparatul respectiv trebuie schimbat o dată la trei-patru ani.

Cornel Constantiniu (73 ani) a ajuns din nou pe masa de operaţie. Celebrul interpret a fost operat vineri, 29 martie, pentru a opta oară şi a treia oară de către medicii Spitalului Universitar din Bucureşti, scrie click.ro.

„Ţin mult să le mulţumesc tututor cadrelor medicale de la Spitalul Universitar din Bucureşti, dar în mod special medicilor, pentru înaltul profesionalism de care au dat dovadă de fiecare dată când am avut nevoie, de omenia şi corectitudinea acestor oameni care m-au operat pentru a treia oară şi m-au îngrijit aşa cum se cuvine. Ţin să-i mulţumesc dr. chirurg Tudor Cornel, care m-a operat şi d-nei dr. Dabu Aurelia Nicoleta, sub a cărei atentă supraveghere sunt încă…, dar şi d-nei dr. anestezist Anca Pascal, d-nei dr. neurolog Ene Amalia, sub atenta coordonare a profesorului dr. Băjenaru Ovidiu, care conduce secţia de neurologie de la Spitalul Universitar din Bucureşti”, a transmis Cornel Constantiniu de pe patul de spital, prin vocea soţiei sale, Domniţa Constantiniu.

Artistul se simte bine şi abia aşteaptă să-şi vadă nepoţii de la cei doi băieţi ai lui, Alexandru şi Mihai.