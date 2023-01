Drama unei mame cu un copil bolnav! Casa le-a luat foc și au rămas fără nimic

Cea de-a doua zi a noului an a venit cu multă durere și suferință pentru o mamă și copilul său bolnav din Vaslui. Casa le-a ars, iar acum au rămas fără nimic. Cei doi au nevoie de ajutor pentru a se repune pe picioare. Femeia este copleșită de probleme și nu poate să facă prea multe având în vedere că mereu trebuie să fie lângă copilul ei.

Tragedia a avut loc în a doua zi a noului an. Casa în care locuiesc cei doi a fost cuprinsă de flăcări, iar incendiul s-a extins rapid. Deși aceștia se aflau în imobil atunci când tragedia s-a produs, din fericire, au reușit să se salveze și să iasă din casă la timp. Totul ar fi pornit de la scurtcircuit.

„Totul a pornit de la un scurtcircuit de la un tablou. Așa zic pompierii, dar am auzit și eu zgomotul, când am ieșit pe hol am văzut flama, dar vecinii deja văzuseră și mi-au strigat să ieșim urgent afară, în câteva secunde se extinseseră flăcările. A ars foarte repede pentru că mansarda era făcută din material lemnos. Partea de sus este afectată în totalitate, partea de jos, mai puțin”, a declarat Iulia Dinga, potrivit vremeanoua.ro.

Iulia Dinga nu are o viață prea ușoară. Pe lângă tragedia ce a lovit-o recent, aceasta suferă mult și din cauza bolii ce îi macină fiul. De mai bine de 25 de ani, acesta este imobilizat într-un scaun cu rotile.

„Nu vorbește, nu cere apă sau mâncare, nu știe dacă a băut sau a mâncat suficient, face pe el de câteva ori pe zi, probabil pentru că, în timp, au început să îi fie afectați și rinichii. Eu nu pot să îl las singur mai deloc, pentru că oricând poate să facă o criză de epilepsie, iar în timpul ei să se lovească”, a mai spus Iulia Dingă.

O familiei urmărită de tragedii

Iulia Dingă este o femei puternică, însă acum are nevoie de ajutor. Aceasta nu își dorește prea multe. A apelat la oamenii cu suflet mare și a cerut doar câteva materiale de costrucție pentru a reuși să își repare casă. În rest nu vrea nimic și este mulțumită cu tot ce are.

De-a lungul timpului Iulia a îndurat multe necazuri. Mulți dintre membrii familiei sale au decedat unul după altul, iar în urmă cu doi ani și soțul său a murit după cea s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2. Pe lângă toate acestea, starea de sănătate a fiului ei s-a degradat rapid, acum fiind într-o fază critică.

„Acum doi ani de zile soțul meu s-a îmbolnăvit de COVID și a murit. Viața și stresul și-au pus amprenta asupra organismului. Și la mine au început să apară problemele de sănătate la ficat, mi s-a descoperit și un anevrism cerebral, dar cum-necum trebuie să îmi păstrez puterile. Incendiul de acum a fost cireașa de pe tort, după multe necazuri, după decesul fratelui meu, al tatălui meu, al socrului meu, al soțului, după tot cât am tras ca să ne îngrijim băiatul

Când avea băiatul meu șase ani și jumătate, a făcut niște crize epileptice și i s-a descoperit o tumoră cerebrală. Tumora cerebrală i-a fost tratată la Institutul Oncologic din București, a fost operat de profesorul Dănăilă, a fost bine, a reușit să meargă doi ani la școală, dar din cauza tratamentelor sau cine știe din ce alte motive, a început să facă crize epileptice din ce în ce mai des.

Acasă face câte patru-cinci crize pe zi, când ajungeam la Urgențe, făcea și câte 20 de crize pe zi. Asta i-a provocat un regres, câțiva ani a mai mers pe picioare, iar apoi nu a mai putut. Am făcut tot felul de controale la o grămadă de medici din țară, profesori universitari, s-a făcut tot ce s-a putut face, dar crizele nu au putut fi oprite în totalitate. A ajuns într-un scaun cu rotile, nu vorbește, nu cere apă sau mâncare, nu stie dacă a băut sau a mâncat suficient, face pe el de câteva ore pe zi, probabil pentru că, în timp, au început să îi fie afectați și rinichii. Eu nu pot să îl las singur mai deloc, pentru oricând poate să facă o criză, iar în timpul ei să se lovească. Dantura i-a căzut toată, dureri, suferințe…”, a mai spus femeia.

