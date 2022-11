Drama unui artist de muzică populară, crescut de bunica nevăzătoare! A fost diagnosticat cu o boală gravă

Georgel Nucă este un cântăreț de muzică populară, care a trecut prin multe greutăți de-a lungul timpului. Artistul s-a maturizat mai rapid decât mulți alți copii de vârsta lui și asta pentru că a plecat din sânul familiei când era foarte mic. Din nefericire, părinții lui se certau destul de des, motiv pentru care a ales să plece la bunica lui, acolo unde a avut parte de multă dragoste și înțelegere.

Cu toate acestea, Gabriel Nucă nu a avut parte de o copilărie ușoară. Artistul a fost nevoit să învețe să gătească și să o ajute pe bunica lui, deoarece femeia care l-a crescut nu mai vedea de peste 60 de ani. Aceasta a ales să-și crească singură nepotul încă de la vârsta de trei ani pentru a-i oferi o viață liniștită.

„Am dormit în pat cu bunica până la vârsta de 21 de ani. Mi-a oferit toată dragostea. Îmi dădea bani de abonament, de covrig la școală. Bunica mea nu vedea de peste 60 de ani aproape, dar a fost omul care m-a învățat multe lucruri frumoase”, a povestit Georgel Nucă în cadrul unui interviu.

Georgel Nucă a fost diagnosticat cu o boală gravă

Interpretul a cunoscut greutățile vieții încă din copilărie, iar traumele vieții nu au încetat până la vârsta adultă. Georgel Nucă a fost diagnosticat cu cancer, cu puțin timp înainte ca bunica sa să se stingă din viață, a ascuns față de ea diagnosticul, iar în final a reușit să învingă boala. Cântărețul a vorbit despre acest moment dificil cu zâmbetul pe buze.

„Am mers cu o colegă la un ecograf. O cunoșteam pe doamna doctor. După ce acea colegă și-a făcut ecografie, doamna doctor mi-a zis să mă întind, să îmi facă și mie una. A văzut că am o malformație la ficat. Eu îi ziceam că sunt bine, sănătos, nu am eu probleme. După patru-cinci luni am făcut un computer tomograf și atunci a ieșit din nou acea formațiune. Nici atunci nu am crezut. Am mai făcut câteva analize, atunci am crezut că îmi cade lumea în cap. Am mai discutat cu un medic și mi-a zis că trebuie să mă operez urgent, pentru că ea creștea. M-am operat, cinci ore a durat, era cât o portocală”, a mai spus cântărețul.