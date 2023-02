Drama unui fotbalist de la FCSB: “I s-a greșit operația! Din vară...”

Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor, a oferit detalii despre starea de sănătate a lui Ionuț Panțîru, care nu a mai jucat pentru vicecampioana României de aproape doi ani, din cauza deselor accidentări.

Ionuț Panțîru a jucat ultimul meci pentru FCSB pe 21 aprilie 2021, în înfrângerea cu Sepsi, scor 1-2. De atunci, fundașul venit de la Poli Iași s-a confruntat cu grave probleme medicale la genunchi. Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor, susține că fotbalistul nu a ținut cont de sfatul de a se opera la doctoral Corodean, motiv pentru care a avut de suferit.

“Luna viitoare are doi ani de când s-a accidentat, dar acum e bine. Acum chiar e bine, aleargă, nu face antrenamente cu echipa. Dar progresele lui în ceea ce înseamnă acumularea masei musculare. E indubitabil faptul că i s-a greşit operaţia. Chiar vorbeam cu el zilele astea. Noi l-am sfătuit să facă operaţia la doctorul Codorean, în care avem încredere. El a vrut la Mariani, du-te la Mariani”, a declarat Mihai Stoica.

Ionuț Panțîru rămâne la FCSB

În continuare, Mihai Stoica a precizat ferm că Ionuț Panțîru nu va fi dat afară de la FCSB, așa cum s-a zvonit în ultima perioadă. Contractul lui expiră în iunie 2024.

“Am citit că noi am vrea să îi reziliem contractul lui Panţîru. Nu. Este o informaţie eronată. Nu. El mai are contract cu noi până în 2024. Dacă totul merge bine, din vară poate să joace. Între 4 şi 6 luni. El se antrenează. A câştigat masă musculară şi forţă. Se întâmplă şi situaţii din astea în viaţa unui jucător”, a mai spus Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.