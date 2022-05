Drama unui super talent. S-a refugiat în alcool, pentru a uita de probleme. “Sunt dependent, dar nu beau zilnic”

Dawid Janczyk (34 de ani) este considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști din istoria fotbalului polonez. Viața sa a fost însă una extrem de dificilă, iar un transfer ratat l-a dus către dependența de alcool și l-a distrus din toate punctele de vedere.

Dawid Janczyk a dat probe la Chelsea în 2005, când avea 17 ani, și l-a impresionat pe Jose Mourinho, antrenorul din momentul respectiv al “albaștrilor”. Sporting Lisabona și Arsenal au fost alte echipe care s-au bătut pentru semnătura lui.

“Chelsea mi-a oferit un contract, dar în Polonia s-a petrecut ceva care a paralizat întreaga țară: a murit Papa Ioan Paul al II-lea. A fost o tragedie, eu eram foarte credincios. La 17 ani m-am simțit extrem de singur și prea tânăr”, își amintește Dawid Janczyk.

Legia Varșovia, echipa de care aparținea, nu a acceptat, însă, ofertele, din cauza banilor. În cele din urmă, Dawid Janczyk a plecat la ȚSKA Moscova.

“În Rusia, Dawid ar fi câștigat dublul salariului unui fotbalist din Bundesliga. Ne-au dat mulți bani pentru a realiza transferul, pentru că le era teamă să nu-l sufle altă echipă”, povestea agentul lui Janczyk.

“Eram singur și beam nonstop!”

Acest transfer i-a distrus, însă, viața și cariera. La Moscova îi avea drept concurenți pe Wagner Love și Jo Alves, iar Dawid Janczyk era titular doar în partidele de Cupă. A început să bea și de acolo a început declinul.

“Nu voiam să merg în Rusia, preferam Spania. Aveam oferte de la Betis, Sevilla, Atletico, dar Legia a decis să mă trimită la ȚSKA. Am început să beau. Nu-mi plăcea și nu mă distram, dar eram singur și beam nonstop”, a scris Janczyk în autobiografia sa.

S-a refugiat în alcool, după un transfer ratat. „Nu am unde să dorm”

S-a internat, ulterior, într-o clinică de dezalcoolizare, unde a consumat pe ascuns, până a ajuns în comă alcoolică. În prezent, are grave probleme cu băutura, la 34 de ani. În 2019 a fost fotografiat beat, sprijinit de vitrina unui magazin, în timp ce o femeie încerca să-l ajute să se încalțe.

“Am probleme în a păstra legătura cu soția și copiii mei. Locuiesc cu părinții, trebuie să-mi schimb domiciliul, dar nu am voie să intru în casa mea din Varșovia, din cauza unor probleme cu soția, pe care încă o iubesc foarte mult. A chemat poliția. N-am putut să merg nici la ziua fiicei mele, nu m-a lăsat să intru, deși eram treaz. A sunat la poliție, care mi-a permis totuși să-mi văd copilul, după 6 luni. Nici măcar nu mai am cheile apartamentului cumpărat de mine. Nu am unde să dorm, de-asta am fost pozat pe străzi. Nu ar făcut nimeni așa o poză dacă aveam casa mea. Ce să fac? Acum nu mai beau în fiecare zi, sunt dependent, dar nu beau zilnic. Singura mea terapie este fotbalul și nimic mai mult”, a mărturisit Dawid Janczyk.