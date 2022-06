Dream date fără inhibiții pe Insula iubirii. Daniel a rămas în ”costumul lui Adam” în ultimele 24 de ore petrecute alături de Cerasela

Momente fierbinți la Insula iubirii, sezonul 6, de la Antena 1. Daniel s-a dezbrăcat de inhibiții, dar și de haine în fața Ceraselei. Iată ce s-a întâmplat între cei doi în ultimele 24 de ore petrecute împreună!

Mult a fost, puțin a mai rămas. Insula iubirii a scos la iveală noi caractere, noi fantezii, dar și noi relații. Concurenții au avut de ales câte o ispită pentru a petrece dream date-ul, cele 24 de ore dedicate în cuplu.

Dream date fără inhibiții pe Insula iubiri

Cerasela a fost cea care l-a ales pe Daniel, cel de care s-a apropiat cel mai mult și de care s-a simțit atrasă. La finalul celor 24 de ore petrecute împreună, Daniel a simțit nevoia de as e dezgoli în preajma Ceraselei: „Am vrut să mă dezbrac, să văd ce reacție are Rareș dacă i se pare normal ca partenera lui să stea lângă un bărbat dezbrăcat în pat, fiindcă e alegerea ei să doarmă sau nu cu mine”, a spus Daniel la testimoniale

Deși trebuiau să petreacă noapte împreună, iubita lui Rareș nu a fost impresionată de golicunea ispitei, ba mai mult aceasta s-a ”speriat” și nu a dori să doarmă lângă el.

Pentru o noapte de neuitat, Cerasela i-a oferit un sărut pe obraz ispitei, iar Daniel a rămas să doarmă singur: ”Când m-am așezat lângă Daniel în pat, nu m-am simțit în largul meu, nu m-am simție eu, confortabil, recunosc că am încercat, dar nu mi-a ieșit. Am făcut ce am simțit”, a spus Cerasela la testimoniale.

