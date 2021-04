Dublă tragedie în familia Isopescu. Cătălina a murit la scurt timp după dispariția tatălui ei, realizatorul Tv Emanuel Isopescu

Cătălina Isopescu, fostul mare model al anilor `90 a murit astăzi. Vestea a fost dată de sora ei, Ioana Isopescu. În urmă cu doar câteva luni și celebrul realizator de televiziune Emanuel Isopescu s-a stins din viață în urma unei lupte grele cu boala.

„Cea mai frumoasă fată din lume / The most beautiful girl in the world 8/03/1972 – 8/04/2021

Dumnezeu s-o odihnească”, a scris sora Cătălinei, Ioana, pe Facebook în urmă cu câteva ore. Andreea Raicu a fost printre primele vedete care și-au exprimat regretul trecerii sale în neființă. „Nu mi vine sa cred… imi pare atat ce rau…Dumnezeu sa o odihneasca…”, a scris aceasta la postarea Ioanei.

Tatăl regretatului model, fostul prezentator Emanuel Isopescu a murit la 75 de ani, vestea morții lui fiind anunțată tot de Ioana. ”Drepții cu drepții, viii cu viii 3.08.1945-2.09.2020 Tătucă, rămas bun”, a scris Ioana Isopescu în septembrie 2020 pe Facebook.

În 2011, Isopescu a suferit o operație dificilă la inimă și acuza într-o postare pe Facebook că s-ar fi infectat în spital cu clostridium difficile, o bacterie nosocomiala.

Fost jurnalist de investigatii, Emanuel Isopescu a lucrat de-a lungul unei cariere prodigioase la mai toate posturile tv de calibru din Romania și s-a retras din activitate în 2011. Locuia retras în Tulcea unde avea o pensiune.

În luna iunie a anului trecut, cunoscutul prezentator tv făcea un apel emoționant pe Facebook pentru a găsi pe cineva care să-l îngrijească contracost deoarece se deplasa cu mare greutate.

”Eu am crezut intotdeauna ca F.B. este un for al schimburilor informationale si al intrajutorarii. Am ajuns la mana voastra. Varsta, bolile si propria-mi inconștienta m-au lasat fara picioare.”, a scris Emanuel Isopescu.

„De-abia reusesc sa ajung la toaleta si niciodata nu stiu daca voi mai reusi sa ma ridic de pe vas. Totul a pornit acum 2 ani cu un clostridium luat de la Fundeni si finalizat glorios cu o rectocolita care nu ma iarta o clipa. Fara suparare, am consultat mari somitati ale domeniului dar starea de fapt e intacta”, a continuat Emanuel Isopescu.