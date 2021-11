Duminică, 14 noiembrie, sărbătoare mare! Mulţi români îi poartă numele sfântului pomenit în această zi în calendarul ortodox

Calendar Creștin Ortodox. Sărbătoare 14 noiembrie – Sfântul răstingnit cu capul în jos. Originar din Betsaida Galileii, Sfântul Apostol Filip este cel de-al treilea Apostol chemat la misiune de către Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, scrie crestinortodox.ro.

Sfântul Filip, întâlnindu-l pe Natanael, i-a zis:„Am găsit pe Cel despre Care a scris Moise în Lege şi prooroci, pe Iisus, fiul lui Iosif cel din Nazaret” (Ioan 1-45).

Sfântul Filip a propovăduit credinţa creştină în Asia. Sf. Ap. Filip l-a însoţit pe Sf. Ap. Andrei în Schitya, Dobrogea de astăzi, pentru a face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. În acest sens, prof. univ. dr. Emilian Popescu afirma: „În cercetările mai noi s-a ajuns la concluzia că Sf. Ap. Filip poate fi aşezat lângă Sf. Ap. Andrei ca misionari pe pământ românesc şi, de aceea, pentru noi românii ziua aceasta este tot aşa de importantă ca şi aceea dedicată Sf. Ap. Andrei.”

Credinciosii stiu despre Filip ca era o persoana cu foarte multa intelepciune, indeletnicindu-se cu toata cartile proorocilor. Filip l-a gasit pe Dumnezeu dupa botezul sau in Galileea.

In Sfanta Evanghelie se mai regasesc multe alte ziceri pentru acest apostol. Acesta incepu sa strabata tata Asia impreuna cu Apostolul Vartolomeu, urmatorul sau si ajutor la propovaduirea Cuvantului Dumnezeiesc si a Evangheliei.

De asemenea, o mai avea inca si pe sora sa, Mariamni, care ii slujea necontenit. Trecand prin cetatea Lidiei si a Misiei, locuri unde a propovaduit Evanghelia lui Hristos alaturi de restul apostolilor, au trebuit sa treaca prin o sumedenie de incercari si necazuri. Au suferit multe chinuri din pricina celor necredinciosi, care i-au batut cu toiege, i-au inchis prin inchisori si i-au lovit cu pietre.

Trecu peste toate incercarile acestea Filip iar mai apoi il gaseste si intalneste pe Ioan de Dumnezeu cuvantatorul, care, de asemenea, propovaduia Evanghelia Mantuitorului in Asia. In aceeasi perioada insasi femeia lui Nicanor proconsulul a trecut pe calea cea dreapta si a inceput sa creada in Hristos.

Mergand astfel Apostolul Filip la Ierapoli, acolo va fi tarat pe pamant de elini pe toate ulitele cetatii iar gleznele ii vor fi sfereduite. Apoi este pironit pe o cruce de lemn cu capul in jos, unde isi va face ultima rugaciunea si isi va da sufletul in mainile Creatorului. Astfel trecu Sfantul Apostol la Ceruri.

A murit în cetatea Hierapolis, din centrul Asiei Mici, unde a fost răstignit cu capul în jos.

Nu foarte demult, mormantul Apostolului Filip a fost descoperit in orasul antic Hierapolis, cunoscut astazi sub numele de Pamukkale, localizat in provincia Denizli, din regiunea de sud-vest a Turciei. Mormantul sfantului este situat pe culmea unui deal din nord-estul orasului, in afara zidurilor cetatii.