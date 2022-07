După ce a abandonat-o în spital la 2 ani, i-a cerut un rinichi 40 de ani mai târziu: „M-am panicat și am început să plâng”

O femeie de 58 de ani a avut parte de o poveste pe care o va spune nepoților cu siguranță. După ce mama sa biologică a părăsit-o într-un spital la puțin timp de la naștere, spre bătrânețe aceasta i-a cerut fiicei sale să îi doneze un rinichi, deși ele se întâlniseră o singură dată în viață.

De-a lungul vieții oamenii pot învăța lecții dure, care ar putea să îi marcheze pentru totdeauna. Acesta este și cazul scriitoarei Lisa Gerard Braun, din New Jersey, care a fost abandonată de familia sa naturală, a fost crescută de niște părinți iubitori care au ajutat-o să se descopere și să evolueze, însă la bătrânețe a ajuns să își cunoască mama biologică și să se afle în postura de a alege dacă dorește să o ajute sau nu.

VEZI ȘI: 28 DE ANI DE CHIN, TREI DECENII DE AMARACIUNE! PRIN CE A PUTUT SA TREACA UN BUCURESTEAN CA SA ISI GASEASCA MAMA!

Abandonată și crescută de o familie binevoitoare, și-a cunoscut mama biologică după 40 de ani

Lisa Gerard Braun s-a născut în 1964, iar fratele ei cu un an mai devreme. Aceștia au fost abandonați de către mama lor naturală, fiind înfiați de către o familie iubitoare, care ar fi făcut orice ca micuții să aibă parte de tot ceea ce și-ar dori. Crescând, părinții adoptivi au vorbit cu cei doi frați despre faptul că sunt adoptați și despre întregul eveniment care a avut loc, dar acest lucru nu i-a deranjat absolut deloc pe aceștia.

La vârsta de 40 de ani, Lisa s-a văzut nevoită să înceapă o căutare îndelungată pentru a descoperi unde se află mama sa biologică sau alte rude din partea ei, deoarece copilul său avea nevoie urgent de un transplant de măduvă. Deși era de acord să fie ea donatorul, avea nevoie și de alte persoane care ar putea reprezenta un plan de rezervă în cazul în care ceva ar putea merge prost.

„Copilul meu era bolnav și aveam nevoie de un donator de măduvă compatibil. Până la urmă nu am apelat la ea, dar aveam nevoie să dețin contactele cât mai multor membri din familie ca să am un plan de rezervă, în cazul în care ceva mergea prost. De atunci, am rămas prieteni pe Facebook cu mama, atât eu, cât și fratele meu”, a povestit Lisa.

Deoarece au dorit să afle mai multe lucruri despre femeia care le-a dat viață, Lisa și fratele său au acceptat să ia cina cu mama lor biologică, invitând-o la ei în vizită. Din păcate, cei trei au purtat numai discuții banale, fără ca vreunul dintre ei să încerce să se apropie de celălalt. După această vizită, Lisa nu și-a mai revăzut mama biologică și nu a mai comunicat cu ea pentru o perioadă destul de lungă.

Telefonul care avea să schimbe totul

Într-una dintre zile, după ce Lisa devenise pentru prima dată bunică și petrecea timpul alături de nepotul său, primește un telefon din partea mamei sale biologice care îi cere să îi doneze un rinichi imediat, deoarece suferă de insuficiență renală de gradul 5 și ar putea muri în orice clipă. La auzul acestor vești, Lisa a înlemnit și nu a mai știut ce să facă.

CITEȘTE ȘI: UN BEBELUȘ NOU-NĂSCUT A FOST ABANDONAT LÂNGĂ UN TOMBERON, ÎN BAIA MARE

„M-am panicat și am început să plâng după ce am încheiat convorbirea. Mă simțeam atât de vinovată, nu știam ce să fac, aveam impresia că sunt datoare să o salvez pentru că mi-a dat viața. Trecusem deja printr-o intervenție atunci când a trebuit să îmi ajut copilul să trăiască, nu voiam să mă supun din nou unui risc”, a explicat scriitoarea.

Timp de câteva zile Lisa s-a gândit cum ar putea să o ajute pe cea care i-a dat viață și care apoi a părăsit-o într-un spital alături de fratele ei. Înainte de a lua o decizie, scriitoarea a primit un telefon în urma căruia a fost anunțată că mama sa biologică a murit din cauza insuficienței renale. În prezent, Lisa nu trăiește cu regrete, ci se bucură de nepoții săi, căci între timp fiica sa a mai adus pe lume o fetiță.