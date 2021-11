După ce a anuțat că este gravidă, Marnie Simpson a dezvăluit prima ecografie cu bebelușul din pântec: ”Suntem un pic speriați”

Marnie Simpson este o femeie împlinită. Are o cariera de succes și o familie de invidiat. Vedeta a împărtășit prima ecografie a bebelușului pe care îl poartă în pântec, după ce la începutul acestei săptămâni a anunțat că este însărcinată cu al doilea copil.

Marnie Simpson a devzăluit urmăritorilor de pe rețelele de socializare prima ecografie a bebelușului din pântec. În vârstă de 29 de ani, vedeta este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Alături de iubitul ei, celebrul cântăreț Casey Johnson, în vârstă de 26 de ani, artista are deja un fiu de doi ani, pe nume Rox Star.

Veste că va deveni mămică pentru a doua oară a venit ca un șoc peste celebrul cuplu, dar cei doi se declară fericiți să primească un nou membru în familie. Anunțul a fost primit cu bucurie și de urmăritorii artistei. Nume sonore și-au exprimat bucuria, printre aceștia s-au numărat Charlotte Dawson, vedeta Ex on the Beach, Tom Malone Jr. de la Gogglebox, Rebecca Gormley de la Insula Iubirii, precum și Mario Falcone de la TOWIE.

Marnie Simpson: ”Suntem un pic speriați”

În urma urărilor frumoase pe care le-a primit din partea urmăritorilor, Marnie Simpson a făcut public prima ecografie a bebelușului. Celebrul cuplu așteaptă cu nerăbdare sosirea mezinului, mai ales că acum au experiența necesară pentru a gestiona altfel lucrurile:

”Știm la ce să ne așteptăm de data aceasta. Suntem un pic speriați, dar suntem foarte entuziasmați”, a declarat Marnie Simpson.

Cât despre o altă viitoare sarcină, vedeta Tv a declarat că nu își dorește o familie numeroasă, însă și-a dorit ca fiul ei Rox să nu fie singurul copil:

„Întotdeauna mi-am dorit doi. Cred că este un număr frumos. Nu vreau să am prea mulți, pentru că vreau să le pot oferi tot ce pot”, a declarat vedeta, conform Irishmirror.

