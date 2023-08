După ce a fost pusă la zid, Gabriela Cristea s-a apucat de dietă! Câte kilograme s-a îngrășat vedeta: ”Ne-am făcut toate poftele!”

Gabriela Cristea s-a bucurat din plin de sezonul vacanțelor. Vedeta a bifat mai multe călătorii alături de familie, iar în fiecare din ele s-a răsfățat și nu a mai ținut cont de nimic, nici de caloriile aduse de răsfățul culinar. În urma acestor escapade au fost acumulate câteva kilograme în plus, iar acum bruneta a trecut la dietă.

Recent, Gabriela Cristea a răbufnit în mediul online, după ce a fost criticată ca a acumulat câteva kilograme în plus. Vedeta a recunoscut că acum cântarul arată puțin mai mult, însă nu își face griji, căci deja a intrat la dietă și plănuiește să se apuce de sport. Cât s-a îngrășat partenera lui Tavi Clonda?

Gabriela Cristea, dietă și sport

Gabriela Cristea a avut parte de o vară plină de vacanțe. Aceasta a vizitat Franța, Grecia, Bulgaria, iar peste tot s-a bucurat de specialitățile culinare apetisante și nu a ținut cont de siluetă. Vedeta și-a dorit să se bucure din plin de experiență, așa că s-a relaxat total.

Însă, răsfățul culinar a costat-o, iar kilogramele în plus și-au făcut apariția. Potrivit spuselor acesteia, acum cântarul arată cu patru kilograme mai mult, însă acestea vor dispărea curând. Gabriela Cristea a închis sezonul vacanțelor și este gata să intre la dietă.

„Ne-am făcut toate poftele și atunci când ne-am dorit ceva, ne-am satisfăcut toate capriciile. Aproape 4 kilograme, dar o să le dau jos, că deja intrăm la dietă. Ce să facem.

Am fost în Franța, unde am mâncat exemplar, am fost în Grecia, unde am mâncat extraordinar de bine. Am fost și în Bulgaria, unde a fost foarte bună mâncarea la resort. Nu poți să ții cură de slăbire o viață. Am făcut și shopping, dar cât trebuie și cum trebuie. Am făcut totul cu moderație”, a spus Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea, aspru criticată

Kilogramele în plus pe care Gabriela Cristea le-a acumulat au fost sesizate și de către internauți, iar unii dintre ei nu au ezitat să o critice. Văzând asta, partenera lui Tavi Clonda a explodat și le-a dat replica tuturor celor care se leagă de astfel de amănunte neimportante.

„Mi-a scris o duduie că s-a uitat la video-urile mele și că de-aia sunt cât o balenă, pentru că balotez. Păi da, dar balotez pe banii mei și, duduie dragă, balotez o dată pe săptămână și nu o zi, că am o singură masă la care trișez. Și atunci înregistrez și postez în social media. Și dacă vreau să balotez tot magazinul, îl balotez, căci îmi permit acest fapt.

Iar tu ai poze cu icoane, deci e clar că ești o balenă eșuată dacă ți-e atât de rușine, încât nici măcar o poză cu tine, personal, n-ai avut curajul să-ți pui în social media. Voi astea, care aveți icoane și flori la conturile voastre și ne comentați pe noi, ia uitați-vă la voi, iubitelor, frumoaselor, balenelor eșuate. Ia uitați-vă cum balotez acum și nici nu-mi pare rău”, a fost reacția Gabrielei Cristea.