Gabriela Cristea, vacanță cu peripeții! Ce a pățit vedeta când a ajuns în Saint-Tropez. Fanii acesteia s-au îngrijorat 

Vara este aproape pe sfârșite, iar românii se bucură din plin de ultimele zile din sezonul estival. La fel au decis să facă și Gabriela Cristea și Tavi Colnda, care au bifat încă o vacanță. De data aceasta cei doi au plecat într-o escapadă romantică în sudul Franței, însă excursia nu a fost lipsită de probleme. Se pare că prezentatoare de televiziune nu s-a putut bucura din plin de călătorie. Ce a pățit Gabriela Cristea?

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt, din nou, pe meleaguri străine. De această dată cei doi au decis să viziteze sudul Franței și au ales ca destinații Cannes și Saint-Tropez. Deși vizitează locuri spectaculoase, escapada celor doi nu a fost lipsită de peripeții. Gabriela Cristea și-a ținut fanii la curent cu tot ce se întâmplă și le-a povestit internauților problemele cu care s-a confruntat.

Gabriela Cristea, probleme în vacanța din Saint-Tropez

Gabriela Cristea și partenerul ei au petrecut câteva zile de vacanță la Cannes, iar acum au ajuns în Saint-Tropez. Prezentatoarea TV a fost fascinată de locurile vizitate și le-a arătat și fanilor din mediul online cum se distrează. Ea a mărturisită că a fost cucerită de Saint-Tropez, însă recunoaște că destinația este una destul de scumpă, iar turiștii trebuie să bage adânc mâna în buzunar.

Însă, chiar și așa, Gabriela Cristea nu s-a uitat la bani, însă bucuria i-a fost totuși umbrită de o problemă. Se pare că vedeta a rămas fără voce și abia mai poate să vorbească.

„Dragilor am plecat astăzi de la Cannes și am venit în Saint-Tropez. Am accesat o plajă din zona amatorilor, plaja se numește Tahiti și este așezată pe o fostă plajă unde oamenii făceau plajă fără costume de baie.

Poate că asta este una dintre plajele în care s-a filmat și primul film din seria Jandarmilor, pentru că primul film a fost Jandarmii în Saint-Tropez. O să mergem diseară în Saint-Tropez și o să vă arătăm mai multe de acolo din oraș. Oricum zona este extrem de liniștită și foarte frumoasă, fără fițe, dar foarte scumpă! (…)

Problema noastră este că nu ne-am făcut rezervare la masă și nu știm unde o să mâncăm pentru că aici dacă nu ai rezervare ești pa, la revedere, nu te bagă nimeni în seamă. Dar n-o să murim de foame, cred eu. E foarte frumos, păcat că mi-am pierdut vocea”, a spus Gabriela Cristea, în mediul online.

„Ai grijă”

Atunci când au auzit-o pe vedetă că abia poate să mai scoată câteva sunete, fanii din mediul online s-au îngrijorat și au sfătuit-o să intre într-o pauză vocală de câteva zile. Chiar dacă își doresc să audă povești din vacanță, internauții nu vor ca vedeta să își piardă vocea de tot și l-au delegat pe Tavi Clonda drept povestitor.

„Ai grijă de voce, fă o pauză. Ne povestește Tavi, nu te supăra pe mine. Te pup cu drag.”, „Multă sănătate și ai grijă cu vocea Gabriela! Vacanță plăcută!”, „Gabi, trebuie să faci o pauză de vorbire! Nu mai vorbi o perioadă!”, sunt câteva dintre comentariile fanilor îngrijorați.