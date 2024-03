După ce a zburat 11 ore ca să își vadă iubitul, Kayleigh și-a dat seama că toate eforturile ei au fost în zadar

Kayleigh Castle a decis să ia primul avion și să călătorească 8.000 de kilometri în speranța de a se îndrăgosti, dar, din păcate, nu s-a încheiat așa cum a anticipat, deoarece și-a dat seama că nu erau atât de compatibili pe cât credea.

Ea a decis să zboare din Londra în San Francisco, pentru a se întâlni cu un bărbat pe care l-a cunoscut în timp ce se afla în Puerto Vallarta, Mexic. Între cei doi s-a înfiripat imediat o idilă și și-au petrecut câteva nopți împreună, înainte ca fiecare să plece în țara lui. Cu toate acestea, lucrurile nu au mers conform planului făcut de Kayleigh.

După ce a decis să zboare 11 ore pentru a se întâlni cu bărbatul de care era îndrăgostită, Kayleigh a rămas șocată de gestul făcut de presupusul său iubit. Acela a fost momentul în care aceasta a decis că cel mai bine ar fi să rămână doar prieteni.

Există sau nu dragoste la prima vedere? Cum l-a cunoscut Kayleigh pe bărbatul misterios

Ea l-a întâlnit pe bărbat într-o călătorie de lucru de trei luni în Puerto Vallarta, Mexic, iar el a abordat-o într-un bar:

,,A venit la mine în bar, s-a așezat lângă mine și apoi m-a invitat la o întâlnire. Am ieșit de câteva ori în Mexic și apoi s-a întors acasă, în California. Am continuat să trimitem mesaje înainte și înapoi și am planificat să ne vedem din nou.”, a declarat aceasta, conform The Mirror.

Femeia în vârstă de 35 de ani a decis să zboare în Statele Unite pentru 10 zile, după ce s-a întors în Marea Britanie din călătoria ei în Mexic. Aici a crezut că își va găsi marea iubire și deja își făcuse planuri cu acel bărbat.

Ajunsă în San Francisco, cei doi au vizitat obiective turistice, au degustat vinuri și s-au plimbat, dar, după a șaptea zi a călătoriei, Kayleigh și-a dat seama că nu el era alesul.

,,Întotdeauna spun că un bărbat investește în ceea ce prețuiește. Dacă are de gând să investească bani în mine, mă prețuiește. Mi-a rezervat zborurile, m-a întrebat ce vreau să fac , am mers la o degustare de vinuri, am mers într-o călătorie frumoasă pe coastă…Încă ținem legătura și ne-am distrat foarte mult, dar am decis să fim prieteni”, a spus Kayleigh.

Citește și: CUM A AJUNS SOFIE SĂ FIE VICTIMA PROPRIULUI IUBIT. ACESTA A PROFITAT DE BOALĂ RARĂ DE CARE SUFERĂ TÂNĂRA DE 24 DE ANI: ,,DOAR S-A FOLOSIT DE MINE!”

Cum și-a dat seama Kayleigh că vizita ei în San Francisco a fost în zadar

Dacă inițial, bărbatul, pe care îl întâlnise femeia de 35 de ani, părea a fi un iubit ideal, atent la nevoile persoanei de lângă el și foarte protectiv, după o excursie pe coasta din San Francisco, visurile lui Kayleigh s-au spulberat:

,,Am făcut o excursie pe coasta din San Francisco, la un loc numit Half Moon Bay, care a fost absolut uimitor. Apoi am mers mai mult în interiorul Parcului Național Yosemite. Mie imi place să vizitez, să mă plimb, dar el a vrut să rămână în mașină pe telefon, în loc să mă însoțească.”, spunea cu regret femeia.

De atunci, lucrurile s-au răcit între cei doi. Kayleigh s-a întors în Marea Britanie și nu l-a mai vizitat pe bărbat. Cei doi mai vorbesc uneori prin mesaje, dar strict prietenesc.

Citește și: CĂSNICIA PERFECTĂ A AMELIEI S-A TRANSFORMAT ÎNTR-UN COȘMAR. CE S-A ÎNTÂMPLAT DUPĂ DIMINEAȚA ÎN CARE POLIȚIA A BĂTUT LA UȘA FEMEII

FOTO: Shutterstock