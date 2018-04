După ce a bătut Voluntariul, Pustai a recitat două poezii!

Antrenorul Cristian Pustai a surprins din nou la conferința de presă de după partida pe care echipa sa, Gaz Metan Mediaș, a câștigat-o în deplasare cu FC Voluntari, scor 2-1.

La finalul partidei, profesorul de matematică de pe banca tehnică a ardelenilor s-a declarat mulțumit de rezultat și a recitat două poezii.

„Un rezultat foarte bun, pentru că am reușit să adăugăm trei puncte, să legăm două victorii. Am ieșit puțin de pe ultimul loc. Am avut treceri de la agonie la extaz, cu superioritate, am tratat-o cu lentoare”, a declarat Cristian Pustai, după care a recitat poeziile „A mea”, scrisă de Adrian Păunescu și „A venit toamna”, de Nichita Stănescu.

Pustai s-a arătat convins că dacă echipa va avea rezultate, va veni și liniștea financiară.

„E al treilea meci din acest sezon la finalul căruia reuşesc să zâmbesc. Avem patru victorii de fapt, însă aceste două victorii consecutive sunt cele mai importante. Se pare că echipele aflate în inferioritate numerică sunt mai periculoase pe contraatac. Unele decizii au fost contestabile, dar nu vreau să discut de arbitraj. Toate meciurile sunt grele. Orice echipă poate intra în hora retrogradării, chiar şi cele care sunt în faţă. Dacă vor lega câteva rezultate negative. Să sperăm că va veni şi liniştea financiară la Mediaş. Noi trebuie să rezistăm sportive”, a adăugat Cristi Pustai.

Cu cele trei puncte câștigate la Voluntari, Gaz Metan Mediaș a acumulat 14 puncte și a urcat pe locul 5 în play-out-ul Ligii I.

Programul etapei a III-a a play-out-ului:

Concordia Chiajna- FC Botoşani 0-0

Dinamo- Juventus Bucureşti 1-2

FC Voluntari- Gaz Metan Mediaş 1-2

luni, 2 aprilie

ACS Poli Timişoara- Sepsi Sf. Gheorghe, ora 20:45

Clasamentul play-out-ului:

1 Dinamo 23 pct.*

2 FC Botoșani 22*

3 FC Voluntari 18

4 Concordia Chiajna 16

5 Gaz Metan Mediaș 14*

6 ACS Poli Timșoara 14 *

7 Sepsi OSK Sf. Gheorghe 12 *

8 Juventus 10*

*)echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0,5 puncte