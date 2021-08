Denisa Hodișan și Flick sunt foarte fericiți împreună, iar recent au vorbit și despre noua mutare pe care au făcut-o: au trecut pragul noii case! După ce s-au căsătorit anul trecut, în Creta, apoi au organizat ceremonia religioasă unde au fost invitați doar cei apropiați, acum se bucură de amenajarea noului apartament!

Recent, Denisa Hodișan și Flick au făcut un pas uriaș în căsnicia lor: cei doi s-au mutat în casă nouă! În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, soția lui Flick a mărturisit că acest pas ”nu l-am făcut programat”, a venit de la sine, pur și simplu. Mai mult decât atât, sunt în perioada de tranziție, căci trebuie să ducă lucrurile dintr-o parte în alta. În casa pe care cei doi o părăsesc acum au petrecut doar un an, strângând o mulțime de amintiri împreună.

”Ne strângem lucrurile dintr-un apartament și le ducem în altul. Nu e nimic special, dar chiar am rămas surprinsă de câte lucruri și câte amintiri am strâns într-un timp relativ scurt, că un an am stat aici. Mai ales că eu când am venit la București, nu pot să zic că m-am mutat, că nu mi-am adus lucrurile de la Oradea, am venit cu o valiză pentru o vacanță, dar am rămas aici, că între timp ne-am căsătorit. Chiar m-am atașat de loc, am primele amintiri aici. Dar evoluăm, mergem mai departe. Nu știu ce va mai urma pentru că noi nici pasul acesta nu l-am făcut programat, noi nu ne-am gândit niciodată că trebuie să ne mutăm și să ne căutăm de nebuni o locuință. Și unde stăm acum e mare și frumos, nu necesita o mutare, dar a venit și am profitat de ocazie. Probabil și următorul pas o să fie o oportunitate de care o să profităm”, a spus Denisa Hodișan la Antena Stars.

De asemenea, Denisa Hodișan susține că dorește să doneze o parte din articolele vestimentare pe care le deține.

”Am făcut o mini campanie pe Instagram în care dau lucruri importante pentru mine, haine sau pantofi pe care eu i-am purtat în momente importante din viața mea. Era una dintre dorințe să le dau fetelor care mă urmăresc și mă apreciază. O să le dau unor fete care mi-au mai scris și înainte”, a mai adăugat fosta ”Miss Planet”.

Cum a început, de fapt, relația lui Flick cu Denisa Hodișan

Flick a mărturisit în cadrul emisiunii ”XNS” cum a început, de fapt, relația dintre el și Denisa Hodișan, cea care îi este soție.

“Într-o perioadă rea s-au întâmplat și lucruri bune. Nu a fost tocmai la îndemână. Eu cred că a fost de bun augur. Eu tot plecam, dar acum, cu perioada asta, am mai mult timp. A fost o chestie foarte tare, noi ne-am descoperit pe parcurs. Ne apuca șapte dimineața la telefon. Stăteam pe videocall foarte mult, ne uitam la filme împreună, am luat masa împreună pe videocall, am băut și câte un pahar de vin, eu, la București, ea, la Oradea”, a povestit Flick în cadrul emisiunii “XNS”.

Sursă foto: arhivă CANCAN