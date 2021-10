După divorț, Brigitte Pastramă îi plătește chirie lui Ilie Năstase: ”Nu suntem cu banii la pământ, așa cum s-a spus”

Au divorțat însă… colaborează în plan profesional! Brigitte Pastramă îi plătește chirie lui Ilie Năstase pentru o sală de evenimente pe care o deține în Timișoara.

Brigitte Pastramă are o sală de evenimente pentru copii în Timișoara. Vedeta se implică total în afacere, ca totul să funcționeze așa cum trebuie. În ultima vreme, Brigitte a investit aproape 100.000 de euro pentru achiziționarea unor lucruri noi la locul de joacă.

De altfel, în ciuda zvonurilor potrivit cărora nu și-ar mai fi plătit angajații într-o perioadă din cauza unor probleme financiare… soția lui Florin Pastramă o duce foarte bine. Vedeta a dezmințit totul și a mărturisit că se descurcă bine cu banii, motiv pentru care îi poate plăti și chiria lui Ilie Năstase pentru sala de evenimente.

”Nu suntem cu banii la pământ, așa cum s-a spus! Am cumpărat mai nou și câteva mii de animale electronice pentru locul de joacă, am luat decorul direct de la sursă. Am băgat vreo 100.000 de euro acum în afacere. Pot să-mi plătesc angajații, pot să-i plătesc lui Ilie la timp chiria. Acum am o echipă foarte bună și nu vreau să-i pierd. Dar trebuie să recunosc că noi câștigăm în perioada asta mai mult din imobiliarele lui Florin, care merg foarte bine”, a declarat Brigitte la „Xtra Night Show”.

A lăsat un restaurant pe mâna fiului ei

Anul trecut, Brigitte Pastramă și fiul ei au fost protagoniștii unui scandal monstru. S-au aruncart vorbe grele și cei doi și-au adus reciproc acuzații. Acum, însă, se pare că securea războiului a fost îngropată iar Brigitte Pastramă a luat o decizie importantă în ceea ce-l privește pe Robert.

Tânărul își dorește să fie pe picioarele lui și să nu mai depindă de mama sa, așa că Brigitte a hotărât să-l inițieze în lumea afacerilor. Soția lui Florin Pastramă i-a lăsat pe mână lui Robi restaurantul pe care îl deține în Timișoara.

”Băieții nu sunt prea cuminți, dacă ar fi prea cuminte, iar ar fi o problemă. Vrea să fie independent, să testeze cum e să fii pe propriile picioare. Robert Sfăt este la Timișoara, i-am dat un restaurant acolo, să se ocupe de el. Și acum a început să-l renoveze încet-încet, nu știu dacă se pricepe, dar oricum are o ocupație, lucru care este bun”, a declarat soția lui Florin Pastramă pentru Click!