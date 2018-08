După remiza albă de la Botoșani, Neagoe visează la titlu: „Mi-aș dori să câștigăm campionatul, dar va fi dificil!”

Eugen Neagoe, antrenorul principal al formației Sepsi Sf. Gheorghe este mulțumit că a rămas neînvins pe Municipalul din Botoșani. Tehnicianul oltean consideră că rezultatul de egalitate este unul corect chiar dacă FC Botoșani a avut o bară.

Eugen Neagoe are planuri mari pentru acest sezon și a dezvăluit că vrea să ajungă în play-off cu Sepsi pentru a se lupta la titlu cu FCSB și CFR la titlu.

„Mă întorc cu plăcere la Botoșani. Nu am pierdut niciodată la Botoșani iar în această seară a fost la fel. Cu toate că ne-am dorit să câștigăm acest joc, băieții au încercat, până la urmă, rezultatul corect este cel de egalitate. Au avut și cei de la Botoșani două ocazii, am avut și noi. Meciul a fost echilibrat iar rezultatul este cel corect. Sunt mulțumit că nu am primit gol. Suntem în acest moment o echipă greu de învins. Din păcate nu am reușit să marcăm. Eu mi-aș dori să câștigăm campionatul dar va fi foarte dificil. Dacă evoluțiile noastre vor fi foarte bune, vom ajunge acolo și vom trata lucrurile foarte serios. În acest moment mă gândesc la jocul de vineri, sper să jucăm mai bine și să câștigăm”, a declarat Eugen Neagoe.

Rezultatele etapei a VI-a Liga I

Concordia Chiajna- Astra Giurgiu 0-3

Dunărea Călărași- Politehnica Iași 2-0

Dinamo București- FC Hermannstadt 2-1

Gaz Metan Mediaș- CFR Cluj 0-0

FC Viitorul- FCSB 1-4

FC Botoșani- Sepsi Osk Sf. Gheorghe 0-0

FC Voluntari- Universitatea Craiova 1-5

Clasament Liga I

1 FCSB 6 4 1 1 16-6 13

2 CFR Cluj 6 3 3 0 8-4 12

3 Astra Giurgiu 6 2 4 0 8-4 10

4 Dinamo București 6 3 1 2 11-11 10

5 Dunărea Călărași 6 2 3 1 6-5 9

6 U Craiova 6 2 2 2 10-6 8

7 Sepsi 6 2 2 2 5-4 8

8 Gaz Metan Mediaș 6 2 2 2 7-9 8

9 FC Botoșani 6 1 4 1 7-6 7

10 FC Hermannstadt 6 2 1 3 7-7 7

11 FC Viitorul 6 2 1 3 6-7 7

12 Concordia Chiajna 6 2 1 3 6-8 7

13 Poli Iași 6 1 2 3 3-11 5

14 FC Voluntari 6 0 1 5 4-16 1