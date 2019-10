Durere fără margini la Munteni Buzău. 8 sicrie, 50 de preoți, sute de coroane

Ieri, localitatea Munteni Buzău a fost una cuprinsă de tristețe. La patru zile după groaznicul accident de pe DN2 A, opt dintre victimele carnagiului au fost îngropate în două cimitire din localitate.

Oamenii sunt solidari în fața durerii, iar ieri s-a demonstrat, încă o dată, această regulă nescrisă. În localitate au sosit oameni și de la zeci de kilometri distanță, pentru a asista la înmormântarea comună, nevenindu-le să creadă că o astfel de tragedie a putut avea loc.

”Așa durere nu credeam să văd vreodată. Mi s-a făcut pielea de găină numai când am văzut șirul de sicrie”, plânge Maria Vornicu, venită dintr-un sat vecin. Cea mai mare jale este în jurul sicriului celei mai tinere victime, Alexandra, de 22 de ani, care a lăsat în urmă un băiețel de 6 ani.”Mame care și-au îngropat copiii, copii care și-au îngropat părinții, bunici care și-au îngropat nepoții, așa ceva este peste puterea mea de înțelegere”, spune Dan Vasile, care i-a cunoscut pe toți, informează click.ro.

Soțul uneia dintre femeile care se aflau în microbuzul morții din Ialomița, declarații cutremurătoare

Bărbatul și-a dus-o pe soția lui în stație pentru a se urca în microbuz. fără să-și imagineze ce va urma. Câteva minute mai târziu i-a sunat telefonul și a primit vestea cutremurătoare. A ajuns cu greu la fața locului, însă, din fericire, soția lui nu era printre persoanele decedate.

“Soția mea e bine, am vorbit cu ea. Mi-a povestit cum s-a întâmplat. A auzit o bubuietură, apoi țipete. Altceva nu mai știe nimic, doar că o doare spatele. La ora 4:27 de minute am dus-o eu cu o mașină la punctul de unde le lua microbuzul. Am dus-o la microbuz, cu bagaje, cu mâncare. M-am întors înapoi acasă. M-a luat somnul, apoi a urmat un țipăt în casă. M-am trezit, nu știam ce s-a petrecut, iar la cinci minute mi-a sunat telefonul. A sunat o fată din Alexeni să îmi spună că nu a ajuns microbuzul acolo. M-am îmbrăcat repede și am pornit spre Urziceni. Când am ajuns la Sfântul Gheorghe, multe mașini oprite, începuse să curgă salvările. Nu mă lăsau să intru. Când am ajuns acolo era un maldăr de fiare unul peste altul. În decurs de 20 de minute, veniseră autoritățile. Nu au mai fost astfel de accidente“, a spus bărbatul.