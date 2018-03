Durere fără margini pentru fata de suflet a Marianei de la Exatlon! Prin ce dramă trece campioana la atletism

Fata de suflet a Marianei de la Exatlon este o sportivă extraordinară. Fata este campioană la atletism, are peste 200 de medalii, dar nu are o casă și trăiește din pensia de 600 de lei pe lună a mamei sale bolnave. Alexandra și mama ei duc o viață foarte grea și se descurcă cum pot, după ce tatăl adolescentei a murit.

Fata de suflet a Marianei de la Exatlon și mama ei au fost invitate în cadrul unei emisiuni tv. Ele au vorbit despre drama prin care trec și despre neajunsurile cu care se confruntă.

„Drama noastră a început în urmă cu doi ani. Am aflat că soțul meu are cancer pulmonar. În două săptămâni a murit. În ziua în care el a murit, Alexandra a plecat în cursă. I-am zis: Mami nu te va aștepta pentru că a murit tati. Ea mi-a zis că e sportivă și că va merge mai departe. S-au divinizat reciproc. Era sufletul lui. Cred că de acolo de sus continuă să fie mândru de ea. Ea e medalia sufletului nostru. Daniel a lăsat-o pe Alexandra când ea avea cea mai mare nevoie de el. Cât a trăit el totul era roz. Viața noastră a devenit din ce în ce mai grea. Eu am două preinfarcte făcute. Mă rog la Dumnezeu să-mi dea putere”, a spus mama Alexandrei, la Kanal D.

„Toate medaliile sunt pentru el!”

Alexandra, fata de suflet a Marianei de la Exatlon, vorbește foarte frumos despre tatăl ei. Îi duce lipsa nespus demult, dar încearcă să găsească putere în sufletul ei.

„A însemnat foarte mult pentru mine! Toate medaliile sunt pentru el. Trăiam mediocru. Ne ajuta sora mea mai mare. Mă doare sufletul că ceilalți copii au lucruri de cea mai bună calitate, dar eu nu-mi permit să-mi cumpăr. E o durere foarte mare. Ai nevoie de aceste lucruri. Ai nevoie de hrană, de echipament. Mă doare foarte tare pentru că știu că aș putea să concurez și să câștig, dar nu pot să anjung. Mănânc haotic și ar trebui să am mese sănătoase, regulate. Nu se întâmplă asta. Mama e tot ce contează pentru mine pentru că fără ajutorul ei nu aș fi putut trece peste toate hopurile pe care le-am întâlnit. Când tatăl meu a murit am vrut să mă las de atletism. Iubesc atletismul foarte mult”, a povestit Alexandra.

Mariana de la Exatlon o iubește și o admiră foarte tare pe Alexandra: „E un copil minunat! Se vede că se antrenează mult,d ar nu poate să ajungă la alte campionate pentru că nu își permite. Văd în ea o mare campioană datorită ambiției!”.