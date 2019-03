Durere mare pentru Olivia Steer și pentru Andi Moisescu: „”A murit 😢 Alex avea doar 5 ani”

Olivia Steer este împotriva medicamentelor și intervențiilor chirurgicale, vedeta consideră că orice boală se poate vindeca cu plante medicinale, curățarea organismului și alimente preparate bio. Puțină lume cunoaște motivul pentru care fosta prezentatoare tv militează împotriva vaccinurilor, a mamografiilor, a chimioterapiei.

În urmă cu 9 ani, Olivia Steer a trăit drama vieții sale. Sora ei, Lavinia, s-az stins din viață la vârsta de 38 de ani, după o luptă grea cu cancerul. A fost o lovitură dură pentru vedetă și familia ei, mai ales că înainte îi murise și tatăl, de aceeași boală.

Lavinia locuia în Oradea și avea un băiat pe care îl creștea singură. A fost diagnosticată cu cancer chiar în momentul în care era însărcinată, iar la cinci ani după ce a născut tânăra a murit. Alex, fiul acesteia, este mama lui. „Chiar dacă fizic sora și tatăl meu nu mai sunt, avem o legătură. Când am o dilemă mă gândesc ce ar fi zis tata sau Lavinia și găsesc răspunsul. Când Lavinia a plecat puțin, am încercat să deslușesc întrebarea. Sora mea a descoperit că avea cancer la câteva luni de sarcină și am încercat să găsesc alternative. Lavinia a fost prinsă în caruselul alopatiei și a mai trăit cinci ani. A murit când Alex, fiul ei, avea cinci ani. Fiul ei seamănă foarte mult cu ea. Are aceeași ochi verzi. Este frumos. Mama mea l-a crescut pe Alex. Lavinia a născut prin cezariană și după a început să facă chimioterapie, nu a putut să-l mai crească”, a declarat Olivia Steer în urmă cu ceva timp.

Se întoarce Olivia Steer la TV? Andi Moisescu a dat din casă

Cât privește revenirea pe sticlă a superbei sale soții, Andi Moisescu a mărturisit că nu știe dacă o mai interesează acest aspect și că ea își dedică foarte mult timp celor doi băieți pe care îi au: David și Luca.

“Nu ştiu dacă o mai pasionează subiectul ăsta, mă bucur foarte tare să o văd în varianta în care să se ocupe exact aşa cum se ocupă de copiii noştri. Este cartea câştigătoare, şi pentru care îi voi rămâne profund recunoscător. E foarte important când de copii se ocupă mama şi tata. E cea mai norocoasă ecuaţie posibilă”, a declarat Andi Moisescu, conform sursei citate mai sus.