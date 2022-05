Dusan Uhrin jr.: „Pentru Dinamo, sezonul este o catastrofă!”

Dusan Uhrin jr., antrenorul principal al formației Dinamo București, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au terminat-o nedecis acasă cu UTA Arad, scor 1-1, că era foarte important ca seria rezultatellor pozitive, care a ajuns la patru meciuri fără eșec, să continue.

„Era important să nu pierdem acasă. Am folosit jucători având în minte barajul. Pentru Dinamo, sezonul a fost o catastrofă! Asta pentru că jucăm acest baraj și eu cred că această echipă ar fi putut evolua mai bine. Pentru mine, a fost dificil, pentru că Dinamo, ca și club, are o mulțime de probleme. Aici avem o mulțime de probleme, mai avem câteva zile să ne concentrăm la acest baraj și să vedem ce se întâmplă. Trebuie să întrebați conducerea despre probleme, nu pe mine, dar sigur avem unele probleme. Nu am vorbit cu nimeni până acum despre asta de bani. Domnul Zăvăleanu ne-a spus că nu vom avea bani și este o mică problemă. Nu știu dacă pentru mine, dar pentru Dinamo cu siguranță e o problemă. Jucătorii s-au concentrat la antrenament, nu s-a întâmplat nimic”, a declarat Dusan Uhrin jr. la finalul partidei.

Cu acest punct, Dinamo a terminat play-out-ul pe locul 8 cu 23 de puncte, urmând a susține barajul pentru menținerea în prima ligă cu formația de pe locul 3 din play-off-ul Ligii 1