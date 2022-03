E clar! Se lasă cu scandal între Iulia Albu şi Andreea Bănică. Are sau nu operaţii estetice?

Andreea Bănică a intrat din nou în vizorul Iuliei Albu. Criticul vestimentar nu a avut cuvinte de laudă la adresa artistei. Stilista a reacționat dur, după ce a văzut câteva fotografii cu aceasta înainte şi după operaţiile estetice. Iată ce a declarat.

În emisiunea „Poliția Modei”, Iulia Albu a comentat câteva dintre apariţiile Andreei Bănică. Stilistei nu i-au plăcut deloc apariţiile provocatoare ale artistei. Mai mult, aceasta a făcut o comparaţie între felul în care arăta la începuturile carierei sale muzicale și cum s-a transformat în prezent.

„Nu poți să îmi spui că ai plecat arătând ca Adelina Pestrițu înainte de operații și arăți ca Bianca Drăgușanu după operații și să spui că tu nu ai făcut nimic. Atunci avem o problemă”, a spus Iulia Albu despre Andreea Bănică.

Mai mult decât atât, Iulia Albu a explicat că „obsesia” artistei de a adăuga ceva în plus ținutelor, nu au efectul pe care aceasta îl doreşte.

„Are povestea asta, tot timpul să adauge ea ceva. Cum ar fi aici, acea curea. De ce trebuia să pui o curea pe o rochie care e deja mulată? Din această încercare exagerată de a-ți sublinia talia, poți să o faci să dispară cu totul”, a explicat designerul de modă.

Andreea Bănică: „E o perversă şi o prefăcută. Asta e Iulia Albu”

Scandalul dintre cele două vedete durează de câțiva ani.

Artista a fost invitată la Pro TV, în emisiunea lui Cătălin Măruţă în urmă cu câteva luni, acolo unde a participat la jocul ‘Spui tot sau îţi va lua gura foc’. Artista a răspuns la câteva întrebări, iar una dintre ele a fost legată de Iulia Albu.

Fără să stea pe gânduri, cântăreaţa a dezvăluit: „E o perversă şi o prefăcută. Asta e Iulia Albu şi nu am de ce să nu o spun. Am blocat-o şi pe Instagram, pe reţelele sociale. Am fost prietene bune la un moment dat. Vorbeam despre multe lucruri, iar eu am crezut în prietenia noastră. Dar m-am înşelat crunt. Eu sunt de părere că oamenii trebuie să fie oneşti, nu prefăcuţi. Asta e ea, n-ai ce să-i faci”.

Sursă foto: Arhivă Cancan