„E foame de bani, băieți!” Ce avere are Puya, de fapt, și ce alte surse de venit are, în afară de muzică

Puya nu are nevoie de prea multe prezentări. Cântărețul face parte din „generația de aur” a muzicii românești și a fost unul dintre cei mai apreciați concurenți de la America Express. Deși a avut unele pauze muzicale, piesele lui au fost mereu hit și i-au adus venituri destul de mari. De-a lungul timpului, fanii au avut curiozități legate de averea rapper-ului, astfel, în cadrul unui interviu a ținut să lămurească acest aspect.

Puya și-a cheltuit primii bani pe o mașină

Puya se numără printre artiștii care au trecut prin multe schimbări, din toate punctele de vedere. Fostul concurent de la America Express a fost foarte mult timp activ pe piața muzicală, acolo unde a întâmpinat diferite situații, atât plăcute, cât și neplăcute. Din toate a învățat câte ceva și toate l-au ajutat să devină omul de astăzi.

Cu toate acestea, Dragoș Gărdescu, pe numele lui real, recunoaște că a făcut multe greșeli de-a lungul carierei sale, însă a reușit să le remedieze cumva. Una dintre cele mai mari „gafe” ale sale, este cea legată de gestionarea banilor. La sfârșitul anilor 90, industria muzicală a trecut prin schimbări, iar rapper-ul a simțit asta pe propria piele.

Puya s-a lăsat dus de val, iar primele sume pe care le-a încasat din concerte s-au dus pe o mașină. În prezent, artistul are mai multe variante de rezervă și nu duce lipsă de bani, însă este de părere că putea face lucrurile mult mai inteligent, la timpul lor.

Puya are o avere de 1 milion de euro?!

În cadrul unui podcast, interpretul de muzică hip-hop a vorbit despre adevărata sa avere și a lămurit și zvonul cum că ar avea un milion de euro în conturi. Fostul concurent de la America Express nu a făcut un calcul exact, dar nu a exclus posibilitatea de a fi ajuns la această sumă.

„Lumea vorbește de milioanele de euro de parcă zici că-i maculatură. Nu știu dacă am făcut milionul de euro. Dacă stai să iei acum tot ce am făcut de când eram eu mic… Profitul este venit minus cheltuieli.

Depinde și ce faci cu profitul. Eu vin din anii 90. Prima oară când am făcut bani, luam 800 de dolari. Era 8000 de dolari o casă. Îți închipui că mi-am luat vreo casă?! Nu, mi-am luat mașină!”, a mărturisit Puya în cadrul unui podcast.

Puya, despre alte afaceri în afară de muzică

Dacă vorbim despre alte venituri pe care le are Puya, ei bine, acesta nu câștigă bani doar din muzică. Invitat în emisiunea online „Duet” moderată de Alexandra Ungureanu, artistul a vorbit despre propria lui afacere, fabricare și comerț de vin.

„Nu prea merge afacerea? Bei mai mult tu cu familia și prietenii?!”, l-a întrebat Alexandra Ungureanu.

„Cam așa ceva, da. Adică, e nevoie de mult mai multă dedicare. Eu mă ocup cu muzica, nu cu vândutul de vin, dar cine știe. Până când o să îl descopere lumea… Eu nu am pus mâna pe struguri.

Am fost la Urlați, acolo unde se face vinul, am vorbit cu enologul de acolo, gustam mai multe soiuri, la un moment dat mergeam săptămânal să gust, până când am decis, a durat ceva și am rămas prieteni. Chiar am învățat foarte multe despre vin și despre problemele producătorilor de vin din România și tot așa.

Nu e chiar un business, dar eu tot timpul când m-am apucat de ceva care nu era în domeniul muzical, tot timpul am dat greș. Nu știu să fac altceva. Asta fac de la 16 ani. Într-adevăr, aș putea să fac mai multe, să dezvolt business-uri, pe lângă muzică, numai că tot timpul e nevoie de timp. Dacă unii vor să fie milionari, n-au decât. Viața se măsoară în timp, nu în bani”, a explicat cântărețul.