E însărcinată. Surpriză în showbiz-ul din România: a postat primele fotografii cu burtica

Încă o graviduță în showbiz-ul românesc. Fabuloasa Alina Tănasă a dezvăluit bucuria prin care trece în aceste momente chiar pe rețelele de socializare.

„1+1= 3 ❤️❤️❤️❤️ Am amânat această postare pentru că, într-un fel, am vrut să păstrez acest mic secret doar pentru noi. Suntem extrem de fericiți și nerăbdători. Totodată, trebuie să admit că am fost destul de stresată și precaută. Iată-ne însă aici, fericiți să împărtășim cu voi bucuria noastră pură. Vă iubesc pe toți și sper ca vestea să vă bucure și pe voi așa cum ne-a bucurat pe noi.

Până acum, nu am avut o sarcină dificilă. Dacă aveți curiozități sau întrebări, sunt aici pentru voi.

De asemenea, acesta este motivul pentru care, cel puțin recent, nu am mai postat atât de des pe instastory. Nu am vorbit prea mult, înțelegeți ce zic dacă mă urmăriți. (P.S. Încă sunt puțin emoționată să postez asta)”, a scris Alina pe Instagram.

Imediat după ce Alina a făcut publică bucuria prin care trece prietenii săi au felicitat-o și i-au transmis toate gândurile bune.

„Atât de fericită pentru voi 🔥”, a scris Alina Ceușan.

„Waaaw, ce frumos! Să fiți binecuvântați și super sănătoși!❤”, a zis Sânziana Iacob.

„Waaaa😍😍😍 felicitări❤❤❤❤”, a comentat Nicole Cherry.

„Wow!! Felicitări! Este începutul unei noi vieți total diferite! Bucurați-vă de fiecare moment! Vă îmbrățișez!”, a scris și Dana Războiu.

„Uuuu. Felicitări! Sarcină ușoară”, a comentat Carmen Negoiță.

„Omgggg!!! Cât m-am emoționat @fabmusealina❤…yuhuuuu! Great news!!!” /„Awww, cât de fain!!! Sunteți superbi!! Să vă bucurați de fiecare moment, e una dintre cele mai frumoase perioade din viața voastră ❤” /„Cum???? Cum să nu mă prind? Ai mascat bine :)) Felicitări! Să fiți sănătoși!”, au mai comentat Tily Niculae, Ioana Chișiu și, respectiv, Ioana Blaj.