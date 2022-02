E mai puțin decât credeai! Câți lei are salariu Klaus Iohannis, ca președinte al României

Funcția de președinte al României este cea mai înaltă funcție din stat și ca atare, potrivit Codului Muncii, este și cea mai bine plătită. Sua cel puțin… așa ar trebui să fie. Iată, însă, ce salariu are de fapt Klaus Iohannis.

Președintele României are cele mai importante atribuții din stat. Salariul lui Klaus Iohannis este cel mai mare din țară, cel puțin la nivel teoretic. Așadar, potrivit Codului Muncii, președintele României are în 2022 salariul de 14.070,25 de lei pe lună. Șeful statului încasează 168.843,00 de lei pe an, adică 3.246,98 de lei pe sătămână și 649,40 pe zi.

Potrivit datelor oficiale de pe site-ul prezidențial, în martie 2021 președintele României a avut salariul brut în valoare de 24.960 lei. Mandatul lui Klaus Iohannis este de 5 ani și nu are voie să dețină această funcție decât de două ori într-o viață.

Klaus Iohannis este cel de-al patrulea președinte al României ales după căderea comunismului, decembrie 1989. Înaintea lui au fost Ion Iliescu, Emil Constantinescu și Traian Băsescu. Președintele României s-a născut pe 13 iunie 1959, la Sibiu, și din 1989 este căsătorit cu Carmen Iohannis. Prima doamnă a României este profesoară de limba engleză la un liceu de prestigiu din Sibiu.