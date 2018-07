O pițipoancă din Iași s-a îmbătat și s-a gândit să fure o mașină, deși nu are permis de conducere. Deoarece se afla într-o stare avansată de ebrietate, a provocat un accident. Speriată de toate cele întâmplate, s-a prefăcut moartă, iar medicii au început manevrele de resuscitare. Teatrul a durat câteva zeci de minute, iar la un moment dat adevărul avea să iasă la iveală.

Incident incredibil a avut loc recent la Iasi. Un apel la numarul unic de urgenta 112 avea sa anunte ca un accident mortal s-a petrecut pe raza comunei Holboca, scrie româniatv.net. Avand in vedere gravitatea situatiei, la fata locului a fost trimis de urgenta un echipaj SMURD, cu medic. Apelantul le-a spus celor de la serviciul unic de urgenta ca femeia care se afla la volan nu misca, nu respira si pare decedata.

Mai mult decat atat, a precizat ca masina accidentata arde. Spusele apelantului s-au dovedit a fi adevarate partial. Medicul SMURD ajuns la fata locului a inceput imediat manevrele de resuscitare si de ventilatie mecanica, pentru ca tanara de aproximativ 20 de ani era „inconstienta”.

La scurt timp dupa initierea manevrelor de resuscitare, tanara si-a revenit miraculos oftand nedumerita. Medicii de la SMURD au ramas cu gura cascata, neintelegand ce s-a intamplat.

Din cercetarile facute a rezultat ca Lupascu Ancuta, tanara care a provocat accidentul, se afla in stare avansata de ebrietate si toata starea sa de „inconstienta” era un teatru ieftin, dar jucat „ca la carte”. La scurt timp dupa ce medicii si politistii au ajuns la fata locului, si-a facut aparitia si proprietarul autoturismului. El le-a spus oamenilor legii ca masina sa a fost furata.

Politistii au facut verificari si au constatat ca femeia a condus autoturismul, iar la un moment dat, pe fondul neadaptarii vitezei, a parasit partea carosabila si a intrat intr-un copac, avariile masinii fiind mici. Din verificari a rezultat ca Lupascu Ancuta nu poseda permis pentru nicio categorie de vehicule. Oamenii legii au testat-o cu aparatul alcooltest, reiesind faptul ca aceasta avea o imbibatie alcoolica de 0.73 miligrame alcool pur in aerul expirat.

Acuzatiile pe care oamenii legii i le aduc tinerei ar putea sa o trimita pe aceasta dupa gratii. „Politistii au fost sesizati despre producerea unui accident rutier pe raza comunei Holboca. Din verificari a rezultat ca o femeie ce nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule a provocat un accident rutier pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum. In urma testarii cu aparatul alcooltest a rezultat faptul ca se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Totodata, se pare ca autoturismul pe care l-a condus ar fi sustras. In cauza a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice fara permis de conducere, pentru furt si pentru conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante„, a precizat Anca Vijiac, purtator de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi.