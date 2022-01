Ea este femeia care a câștigat lupta cu magazinul Altex: ”Mi-au dat banii înapoi”

Elena Crețu, infirmiera de la Institutul Regional de Oncologie Iași, a reușit să returneze un produs marca Electrolux cumpărat din magazinul Altex. După ce Crăciunul acesteia a fost ruinat din cauză că i s-au ars cozonacii. Cuptorul ardea prea tare.

Totul a început când Elena Crețu, infirmieră la Institutul Regional de Oncologie Iași, a comandat un aragaz marca Electrolux. Comanda a fost înregistrată pe data de 19 octombrie 2021. După mai multe utilizări, și-a dat seama că există o problemă la cuptorul aragazului. Pâinea era arsă după un program normal de coacere, la fel și cozonacul.

Femeia a primit suma de 1.549 de lei înapoi, de la Altex

Elena Crețu a cheltuit suma de 1.549 de lei pe aragaz, dar cuptorul acestuia ardea prea tare. Au fost trimise mai multe echipe pentru verificări, dar, inițial, au spus că nu sunt deficiențe. Femeia nu a mai așteptat și a reclamat imediat magazinul Altex.

De precizat este faptul că plita funcționa pe gaz. Femeia a încercat în mai multe rânduri să le explice reprezentanților Altex că echipamentul nu funcționa normal. În mai multe rânduri au fost trimise echipe de la service-urilor autorizate, dar care nu constatau vreo defecțiune.

Elena a arătat că specialiștii verificau doar temperatura din cuptor și dacă sunt probleme cu rețeaua de gaze. După ce plecau reprezentanții service-urilor, situația era neschimbată, cuptorul ardea în continuare prea tare, deși erau respectate indicațiile din cartea tehnică a aragazului. Într-un final, reprezentanții companiei Altex au luat decizia de a-i returna banii înapoi doamnei care a avut doar probleme cu aragazul.

”M-au sunat de la Altex și mi-au dat banii înapoi. Am hotărât să cumpăr alt aragaz, dar cu un cuptor electric, ca să nu mai am probleme. Eu, inițial, am fost dispusă să plătesc o diferență, să returnez aragazul și să cumpăr unul electric”, a precizat Elena Crețu, în vârstă de 52 de ani.

Se pare că reprezentanții Altex nu au putut fi contactați pentru a oferi un punct de vedere. În trecut, magazinul Altex a fost reclamat și de alți ieșeni.

