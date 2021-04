Ea este femeia cu 55 de animale, câini și pisici! Va primi o nouă casă, departe de vecini

Elena Surubariu îngrijește nu mai puțin de 55 de animale, 36 de câini și 19 pisici. De curând, i s-a oferit o nouă locuință, unde nu are prea mulți vecini care să fie deranjați de zgomotele făcute de animale.

Primarul Gheorghe Hrițcu, din comuna Scobinți, județul Iași, a discutat cu vecinii revoltați și a găsit o nouă casă pentru Elena Surubariu, într-un loc mai liniștit, la marginea comunei. Asta după ce femeia a închiriat o casă în satul Bădeni, din comuna Scobinți, județul Iași, unde să locuiască alături de animalele pe care le iubește atât de mult. Dar au fost deranjați și au început să facă zeci de plângeri la Primărie și Poliție. Iar primarul a găsit soluția să împace taberele. „O apreciez foarte mult pe doamna Elena pentru fapta ei. Sunt mândru că a ales să se mute în comuna noastră, dar eu trebuie să împac ambele părți. Am primit la Primărie zeci de plângeri și trebuie să țin cont de nevoile lor, îi înțeleg și pe ei, dar și această femeie face un gest rar întâlnit. Doamna Elena a venit cu propunerea de a se muta la o casă de la marginea comunei, unde nu sunt prea mulți vecini, iar eu am fost de acord. O să o susțin pe cât posibil să se mute și să aibă o ședere liniștită alături de cele 55 de suflete nevinovate”, a declarat Gheorghe Hrițcu, pentru bzi.ro. (CITEȘTE ȘI: CÂINI SAU PISICI LA BLOC, DOAR CU ACORDUL VECINILOR! ACEASTA ESTE DECIZIE DEFINITIVĂ A INSTANȚEI DIN TIMIȘOARA)

Ea e femeia cu 55 de animale, câini și pisici! Va primi o nouă casă, departe de vecini

Femeia e acum liniștită pentru că se va muta. „Am găsit o altă casă de închiriat, tot în comuna Scobinți, care are o curte mult mai mare, dar jumătate din ea este dărâmată și trebuie refăcută. Sunt de acord să mă mut acolo, să știu că animalele mele nu mai sunt în pericol. Zecile de plângeri sunt pentru gălăgia produsă de câini, dar oamenii nu se gândesc că sunt și ele niște suflete și au nevoie de ajutor. Legal, animalele nu mi le pot lua, pentru că sunt mai bine îngrijite decât la un padoc. Am strâns semnături de la toți vecinii de la casa în care ar urma să mă mut, că sunt de acord și nu vor face și ei plângeri. În apropierea casei este și parohia comunei, iar preotul a fost și el de acord. Urmează să încep iar demersurile de mutare”, a mărturisit Elena Surubariu. (NU RATA: CE VÂRSTĂ ARE PISICA TA ÎN ANI OMENEȘTI. CALCULUL E FOARTE SIMPLU! VEZI CE VEDETE PREFERĂ MICUȚELE FELINE ȘI CINE A ALES SĂ ÎȘI IA CÂINE)

Toate animalele pe care femeia de 46 de ani sunt adunate de pe străzi, salvate de-a lungul a opt ani. Ea avea să renunțe la apartamentul pe care-l avea la Iași și a închisiat casa din Vorovești, comuna Miroslava, județul Iași. Dar după scurt timp, a fost nevoită să se mute și ed acolo, din cauza plângerilor pe care vecinii le-au făcut la Poliție. Astfel a ajuns la Scobinți. De unde se va muta, din nou.

