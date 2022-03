Ea este mama eroină! La câteva zile după ce și-a îngropat soțul, Ionela și-a salvat copilul de la moarte

Ionela Măgirescu este, fără nicio exagerare, o mamă eroină. La câteva zile după ce și-a îngropat soțul răpus de coronavirus, femeia și-a salvat fiul, pe Theodor, de la moarte. Povestea este absolut impresionantă.

Theodor Măgirescu are 22 ani, iar ultimele luni au reprezentat un adevărat coșmar pentru el. În august 2021, tânărul a aflat că suferă de infecție renală cronică. Vestea a căzut ca un trăsnet pentru acesta, mai ales că își pierduse tatăl cu doar câteva zile înainte.

“În august 2021 și-au făcut apariția primele simptome de anemie, dar le-am pus pe seama oboselii, așa că nu le-am acordat atenție. La începutul lunii octombrie 2021, lucrurile s-au agravat, așa că, după niște analize, mi-a fost recomandat să merg la un consult nefrologic. Am reușit să mă programez pe 5 noiembrie 2021. Tătăl meu s-a stins pe 29 octombrie 2021 din cauza infecției Covid-19. Nu am avut prea mult timp să conștientizăm situația pentru că, câteva zile mai târziu, pe 5 noiembrie 2021, am primit vestea că sufăr de insuficiență renală cronică de gradul 5, în fază terminală: prin urmare, rinichii mei fiind scleroatrofici, adică unul dintre ei funcționând la capacitatea de 5 la sută, iar celălalt deloc”, a spus Theodor Măgirescu, potrivit bzi.ro.

“A fost cea mai șocantă veste pe care am primit-o”

Boala i-a schimbat brusc cursul vieții. Theodor a fost nevoită să revină în Bacău, orașul unde s-a născut, și să renunțe la planurile sale de a-și face un viitor în Iași, oraș unde a fost student la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

“A fost cea mai șocantă veste pe care am primit-o de când mă știu. În mai puțin de 30 de minute, după consult, mi-au fost explicate mai multe lucruri, cum ar fi: ce este dializa, cum funcționează un cateter sau fistulă și unde pot face dializă, acasă sau la un centru specializat. În perioada aceea locuiam în Iași de 5 ani, unde am fost student și plănuiam să mă și stabilesc, dar am ales să mă întorc acasă, la Bacău, pentru a-mi începe tratamentul. Nu mai puteam lucra din cauza condiției de sănătate, care se agravase, așa că nu îmi mai permiteam să stau în chirie. Pe 12 noiembrie 2021 m-am internat la Bacău, unde mi-a fost montat un cateter jugular, continundu-mi ședințele de dializă”, a precizat Theodor Măgirescu.

Ionel Măgirescu, o mamă eroină. Cum și-a salvat fiul

Speranța la o viață mai bună pentru Theodor a venit mult mai devreme decât se aștepta el. Programat pentru transplant pe 15 martie 2022, intervenția a fost efectuată mai devreme cu o lună, după ce mama lui, Ionela Măgirescu, i-a donat un rinichi. Intervanția a avut loc la Spitalul Clinic “Dr. C.I.Parhon”.

“Am făcut dializă exact 3 luni, iar pe 15 februarie 2022 a avut loc transplantul renal. Perioada cât am făcut dializă a fost tumultoasă. Am trecut prin toate stările de apatie, negare și ură, gandindu-mă doar la tata și insuficiența renală. Îmi aduc aminte cât de mult uram cateterul și dializa la început, abia spre finalul întregii situații am înțeles că mi-au fost cei mai buni prieteni. O viață cu dializă e tot o viață normală, contează doar cum privești lucrurile. Momentan sunt 20 de zile de când am primit rinichiul de la eroul meu, care este mama. Ea nu s-a gândit nicio clipă la ideea să mă înscrie pe vreo listă de așteptare pentru donarea de rinichi. Acum ne recuperăm, împreună, acasă. Și fiecare zi e mai bună ca cealaltă”, a povestit Theodor Măgirescu, băiatul transplantat.

Theodor, gata să o ia de la capăt: “ O a doua șansă ”

În final, Theodor Măgirescu a transmis un mesaj tuturor celor care se confruntă cu boala gravă prin care a trecut și el. Totodată, tânărul este decis să o ia de la capăt și să-și facă un viitor măreț.

“Pentru viitor vreau să fac tot ce nu am făcut până acum și să ajung la cea mai bună versiune a mea, atât fizic cât și psihic. Dacă este cineva care abia a aflat că are insuficiență renală și îi este frică de dializă sau transplant, îl rog să își ia un moment și să privească totul ca un nou început. Poate fi o a doua șansă în care pot avea grijă de ei cu adevărat și să țină minte că nici cel mai mare rău nu ține la nesfârșit”, a mai spus Theodor Măgirescu.