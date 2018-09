Ed Sheeran, veste extraordinară pentru fanii din România! Anunțul a fost făcut azi

UPDATE 17.00 – Artistul britanic Ed Sheeran va concerta pentru prima dată în Romania pe 3 iulie 2019. Concertul va avea loc pe Arena Națională, potrivit anunțului de pe pagina oficiala a artistului.

Ed Sheeran a dat o veste extraordinară pentru fanii săi din România. Celebrul cântăreț va susține primul său concert în România, pe data de 3 iulie 2019. Biletele vor fi puse în vânzare începând cu 27 septembrie, de la ora 12.00. Artistul a făcut chiar astăzi anunțul că România se află pe lista țărilor incluse în turneul său.

În perioada mai-august 2019, turneul lui Ed Sheeran se va desfăşura în Franţa, Portugalia, Spania, Italia, Germania, Austria, România, Republica Cehă, Letonia, Rusia, Finlanda, Danemarca, Ungaria, Islanda şi UK.

”Biletele vor putea fi procurate începând cu 27 septembrie, la 10.00 – ora Londrei -, pentru toate spectacolele”, anunţă organizatorii concertulului

Ed Sheeran, cele mai mari vânzări mondiale în 2017

Ed Sheeran este artistul cu cele mai mari vânzări mondiale în 2017. Este unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului, iar piesele sale sunt în topul preferințelor oamenilor de pretutindeni. Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se numără „Give me love”, „Thinking Out Loud”, ”Perfect” sau „Shape of You”.

Pe 26 aprilie 2011 Sheeran a apărut în cadrul show-ului musical televizat ”Later… with Jools Holland”, acolo unde a cântat single-ul său de debut “The A team”. 6 săptămâni mai tarziu, “The A team” a fost lansat în format digital în UK.

Lansarea a venit ca primul single de pe albumul studio de debut intitulat ”+”. “The A Team” a intrat în UK Singles Chart pe locul 3, reușind să vândă peste 58000 de copii în prima săptămână.

A fost apreciat ca fiind cel mai bine vândut single de debut și printre 8 cele mai bine vândute single-uri din 2011, atingând 801.000 de copii.

Ed Sheeran a strâns 40 000 de lire pentru damele de companie

Sheeran a susținut un concert în Bristol, care a strâns 40.000 de lire sterline pentru o organizație de caritate care are ca scop ajutorarea damelor de companie. „Este bine să arătăm înțelegere pentru că acești oameni sunt oameni reali, cu emoții reale și merită aceeași muncă de caritate ca oricine altcineva”, a spus Sheeran. „Există o mulțime opere de caritate mai populare, care obțin mult mai multă atenție. Iar subiectelor de acest gen nu li se dă atenția meritată.”