Edi, gata de debutul oficial pe banca naționalei: „Suntem pregătiți!”

Selecţionerul României, Edward Iordănescu, a declarat în conferinţa de presă susţinută înaintea partidei cu Muntenegru din debutul noii ediţii a Ligii Naţiunilor, că îşi doreşte „pragmatism şi eficienţă” din partea „tricolorilor” pentru a obţine un rezultat pozitiv.

„Sunt foarte pretenţios. Eu am foarte multă încredere în grupul pe care îl antrenez, dar pretenţiile mele ca atitudine, mentalitate şi spirit sunt foarte mari. Nu mai merge doar cu fotbal boem, avem nevoie de atitudine şi spirit. Trebuie să fim echilibraţi şi numai când vom face toate aceste lucruri ne putem gândi la rezultate pozitive. Avem şi minusurile noastre pe care încercăm să le corectăm. Încercăm mâine să fim cât mai exacţi, pragmatici şi eficienţi. Mă interesează foarte mult rezultatul pentru că asta ne dă încredere şi curaj. Eu am convingerea că dacă echipa naţională va produce câteva rezultate bune într-un timp foarte scurt are capacitatea să îşi ridice nivelul. Pentru noi e important ca după fiecare meci să adăugăm puncte în clasament. Trebuie să dăm totul pentru rezultat, pentru că altfel o să mai închidem o campanie pe care o să o ratăm şi o să stăm să ne gândim de ce am făcut-o”, a declarat tehnicianul în conferinţa susţinută în Muntenegru.

Echipa României întâlneşte, sâmbătă, de la ora 21:45, pe stadionul Gradski din Podgorica, selecţionata Muntenegrului, în prima partidă din noua ediţie a Ligii Naţiunilor.

Acesta este primul joc dintr-o serie de patru partide pe care prima reprezentativă le va susține, celelalte trei fiind cu Bosnia-Herţegovina (7 iunie, ora 21:45, stadion Bilino Polje – Zenica), cu Finlanda (11 iunie, ora 21:45, stadion Rapid-Giuleşti) şi cu Muntenegru (14 iunie, ora 21:45, pe stadionul Rapid-Giuleşti).