Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

De: Redacția CANCAN 24/12/2025 | 14:40
Gândul şi Descoperă. ro prezintă cele mai incitante momente ale serialului Ion Iliescu – Istoria neştiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea.

Urmăriți miercuri, 24 decembrie, de la ora 15:00, prima parte a BEST OF – ION ILIESCU, ISTORIA NEŞTIUTĂ: ION ILIESCU, TINEREȚEA ŞI DRUMURILE LA MOSCOVA.

O călătorie inedită prin viața primului președinte al României. Detalii neștiute, adevăruri nespuse, întrebări care îşi găsesc în sfarsit un răspuns şi enigme care încă aprind imaginația.

Un serial despre o istorie ascunsă până acum, doar pe gandul.ro și descoperă.ro.

