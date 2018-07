Edward Iordănescu: „Am venit la CFR Cluj să câștig trofee!”

Edward Iordănescu, noul antrenor al CFR Cluj, va debuta într-un meci oficial pe banca ardelenilor sâmbătă în supercupa României, trofeu pe care campioana țării îl va disputa cu CSU Craiova câștigătoarea Cupei României.

Iordănescu jr. a declarat că a venit la CFR Cluj decis să câștige multe trofee.

„Am venit să câştig trofee şi m-am asigurat că toată lumea înţelege asta. Sunt la o echipă care a produs performanţă, dar în fotbal contează prezentul şi viitorul. Mai greu trăieşti din ce ai făcut în trecut. Pentru că asta nu-ţi asigură succesul. Am încercat să-mi apropii grupul de jucători, să-i fac pe băieţi să-şi regăsească motivaţia, să îi capacitez şi să-i reconectez mental. Ne aşteaptă un sezon greu şi e important să ieşim repede din zona de confort în care s-a intrat odată cu câştigarea campionatului. Nu voi face compromisuri. Avem obiective importante. Am arătat tuturor la echipă că am venit cu inima deschisă şi cred în fiecare jucător în parte. De acum, ei trebuie să-mi demonstreze că au înţeles mesajul meu. Nu mă joc nici cu cariera mea, nici cu încrederea arătată de club. Odată cu începerea competiţiei, toţi jucătorii trebuie să demonstreze că se pot alinia la pretenţiile şi aşteptările noastre. Cine nu o va face se compromite singur. Din păcate, nu voi avea timp să aştept pe nimeni. Nici pe mine timpul nu mă aşteaptă”, a declarat Iordănescu jr. la Digi Sport.

Supercupa României dintre CSU Craiova și CFR Cluj va avea loc sâmbătă în Bănie de la ora 20:00.