Edward Iordănescu, după un nou eșec pe banca naționalei: „E clar că e şi neşansă!”

După eșecul de la Zenica cu Bosnia-Herțegovina, scor 1-0, Edward Iordănescu a intrat în istoria naționalei ca fiind selecționerul cu cel mai slab start pe bancă, fiind fără vicotrie după patru meciuri (o remiză și trei eșecuri).

La finalul partidei, Iordănescu jr. a spus că își asumă toată responsabilitatea pentru acest nou eșec, al doilea consecutive în Liga Națiunilor după cel din Muntenegru.

„Le-am spus băieţilor acum la final că atât timp cât atitudinea este corectă, când muncim şi când dăm tot ce avem mai bun pe teren pentru tricou şi naţională atunci eu sunt pregătit să-mi asum total responsabilitatea. Aşa că responsabilitatea rezultatului de azi este a mea. Echipa a răspuns bine, incomparabil cu ce am văzut cu Muntenegru. Am avut altă atitudine şi determinare, am fost mult mai combativi, am fost mai disponibili la efort. Am avut de asemenea momente bune şi momente foarte bune. Să fim sinceri, din punctul meu de vedere, clar că meritam cel puţin un punct cu Bosnia. Am avut trei ocazii imense, am avut primii ocaziile, puteam să deschidem scorul şi vorbeam altfel acum. Am avut ghinion şi poate puţină lipsă de inspiraţie în faţa porţii. Dacă marcam, căpătam şi mai mult curaj. Însă a venit acel gol, am gestionat greşit acel moment, nu am blocat mingea în careu…. Din păcate, plecăm de aici fără puncte, însă eu am încredere totală în acest grup. În Muntenegru nu meritam absolut nimic, dar azi meritam mai mult. Deci e clar că e şi neşansă. Dar sunt sigur că lucrurile se pot întoarce şi în favoarea noastră şi se pot întoarce rapid”, a declarat Edward Iordănescu.

Selecționerul s-a arătat convins că în următoarele două partide de pe teren propriu, „tricolorii” pot scoate maximum.

„Urmează două meciuri acasă şi trebuie să scoatem maximum de puncte şi atunci o să începem să vedem altfel toate lucrurile. Ne ajuta cel puţin un punct în această seară, dacă nu trei… pentru că aveam nevoie de moral. Dar eu sunt optimist. Eu le-am spus jucătorilor că atât timp cât sunt aici o să dau tot ce pot şi o să cred în ei necondiţionat, doar să văd atitudine şi spirit, lucruri pe care le-am văzut în seara asta”, a conchis Edward Iordănescu.