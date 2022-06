Edward Iordănescu, încredere deplină în „tricolori”: „Încrederea mea în jucători e intactă!”

Selecţionerul primei reprezentative a României, Edward Iordănescu, a declarat astăzi în cadrul conferinţei de presă premergătoaare duelului pe care naționala o va susține în deplasare cu Bosnia-Herțegovina, meci contând pentru runda a doua Grupa 3 Liga B din Nations League, că „tricolorii” sunt extrem de afectați emoţional şi mental înaintea acestui meci.

„Echipa este extrem, extrem de apăsată mental şi emoţional, chiar şi până la teama de a nu greşi şi de a nu fi din nou criticat şi arătat cu degetul. Eu înţeleg şi supărarea opiniei publice, s-au strâns nemulţumiri, sunt tensiuni, dar dacă nu ne corectăm gândirea atunci cu siguranţă vor veni şi alte momente triste. Repet, din păcate grupul este extrem de afectat emoţional şi mental. S-au strâns foarte multe nerealizări, campanii ratate, eşecuri şi frustrări, sunt lucruri adunate în timp şi care apasă mult mai tare decât înţelege lumea din exterior. Şi eu le resimt pe toate. Mă aşteptam, dar nu credeam că va fi atât de profund. E important să îi redresăm pe jucători din punct de vedere mental, să le dăm încredere. Eu le arăt calea, trebuie să aibă încredere în ei pentru că au valoare şi potenţial. E foarte important să ne scuturăm de trecutul care nu este deloc reuşit şi să avem exprimarea corectă în teren. Doar aşa vom avea o şansă”, a declarat Iordănescu jr.

Selecționerul a spus că în ciuda înfrângerii cu Muntenegru (0-2), are în continuare încredere deplină în jucătorii pe care i-a convocat.

„Nu am spus că am văzut frică la jucători, am spus că am avut teamă de rezultat şi că nu ne-am asumat responsabilităţi. Mie nu-mi place cuvântul frică. Încrederea mea în jucători e intactă, nu mă schimb în funcţie de o emoţie de moment sau de un rezultat. Şi am încredere că împreună, cu unitate, forţă şi spirit, putem să obţinem rezultate infinit mai bune. Dar e adevărat că trebuie să strângem rândurile şi ne luptăm cu piedicile. Am pierdut primul meci şi acest lucru atrage mult negativism. Dar eu prefer să văd acum toate problemele noastre şi să am o şansă să le corectez, decât să se întâmple în timpul calificărilor pentru Campionatul European. Pentru că la European ne vor duce punctele din preliminarii, nu din Liga Naţiunilor”, a conchis Edward Iordănescu.

După 0-2 în Muntenegru, acesta va fi cel de-al doilea joc dintr-o serie de patru partide pe care prima reprezentativă le va susține în iunie, celelalte două fiind cu Finlanda (11 iunie, ora 21:45, stadion Rapid-Giuleşti) şi cu Muntenegru (14 iunie, ora 21:45, pe stadionul Rapid-Giuleşti).

Partida Bosnia – Herțegovina – România, va avea loc marți, 7 iunie de la ora 21:45 și va fi în direct pe Antena 1.