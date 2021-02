Edward Iordănescu, „negru” după primul eșec în Liga 1 pe banca CFR Cluj: „Nu-mi cade bine!”

Edward Iordănescu, antrenorul CFR Cluj, a digerat cu greu primul eșec pe banca ardelenilor în Liga 1, scor 2-1 cu FC Botoșani.

În ciuda eforturilor pe care organizatorii le-au făcut pentru ca terenul să se prezinte în condiții optime având în vedere ninsorile abundente care au căzut în Moldova, Iordănescu jr. a pus eșecul pe seama gazonului de pe „Municipal” care nu s-a ridicat la pretențiile unei asemenea dispute.

„Condițiile de joc au fost execrabile! Noi trebuie să abordăm meciurile pentru a câștiga trei puncte, eu vreau un fotbal pozitiv. Din păcate, am gestionat prost două momente statice. A fost și foarte multă neșansă la lovitura liberă. În prima repriză, noi am pierdut nejustificat controlul, nu trebuie să ajungi să fii în dezavantaj la pauză. Am încercat apoi să recuperăm teren, dar nu ne-a ieșit, deși am avut situații, prin Păun și Rondon. E prima înfrângere și trebuie să avem echilibru, să rămânem limpezi. Nu-mi cade bine, dar sunt și adversari valoroși. Au căutat și ei victoria. Asta este. Este un moment dificil, dar sunt sigur că putem să-l gestionăm bine, să ieșim rapid din el. Am spus că avem nevoie de întăriri, dar acum trebuie să analizăm jocul și după mult timp avem o săptămână să pregătim următorul joc. Am dus-o numai așa, din trei în trei zile. Ne trebuie iar entuziasm, iar jucătorii să se integreze cât mai repede”, a declarat Edward Iordănescu, după primul eșec suferit în Liga 1 pe banca ardelenilor.

Marius Croitoru: „E clar, suntem o forță!”

De partea cealaltă, în ciuda faptului că elevii săi au făcut un pas uriaș spre play-off după acest succes, Marius Croitoru, antrenorul principal al FC Botoșani, le-a cerut jucătorilor săi să rămână cu picioarele pe pământ, transmițându-le că încă nu au realizat nimic și nu e momentul să se relaxeze.

„Sentimentul e unul frumos, dar tot meritul e al jucătorilor. În prima repriză, dacă aveam nevoie de mai multe goluri pentru a conduce, o puteam face lejer. Am arătat a echipă mare. Îi felicit personal, sunt niște jucători incredibil de minunați, niște caractere frumoase Toate datele pe care le avem de la începutul anului, cred că avem cele mai puține goluri din faze fixe. De data aceasta, Dumnezeu a ținut cu noi, am avut și puțină șansă. Puteam să mai marcăm, dar la fel de bine puteam lua gol la ultima fază, când a scos Hankic. Ne consolidăm poziția din play-off. Acum contează foarte mult să tratăm fiecare meci cu maximă inteligență, pentru că, e clar, suntem o forță, dar nu trebuie să ne pierdem capul, ci să rămânem bine ancorați în realitate. Vom fi sigur calificați când calculele hârtiei sunt favorabile”, a declarat Marius Croitoru.

În urma rezultatelor înregistrate în această rundă, FCSB a rămas lider cu 48 de puncte, urmată de CFR Cluj cu 47 de puncte și Universitatea cu 43 de puncte. Pe locurile 4, 5 și 6 care asigură prezența în play-off se află Sepsi OSK- 34 puncte (n.r. un meci mai puțin), FC Botoșani și Academica, ambele cu câte 33 de puncte, echipa lui Croitoru având însă un golaveraj superior. La polul opus, pe locul 14 se află FC Voluntari cu 20 de puncte în timp ce pe locurile 15 și 16 sunt FC Hermannstadt – 19 puncte și Poli Iași- 16 puncte.