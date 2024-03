Ei sunt concurenții de la ”Insula de 1 milion”. Emisiunea de la Kanal D începe pe 16 martie 2024

Kanal D pregătește o surpriză de proporții pentru telespectatorii fideli! Postul de televiziune a dat vestea cea mare legată de noua emisiune care va apărea pe sticlă din 16 martie. Este filmată în Republica Dominicană și se anunță a fi cel mai amplu experiment social. Vor lua parte 50 de concurenți care vor lupta individual pentru suma de 1.000.000 de lei, cea mai mare miză pusă în joc de vreun post TV! Cine sunt primii participanți?

Kanal D urmează să difuzeze din 16 martie cel mai mare experiment social: Insula de 1 milion. 50 de concurenți vor lua parte la această emisiune și vor lupta individual pentru premiul cel mare de 1.000.000 de lei. Este și cea mai mare miză pe care o televiziune a pus-o la bătaie vreodată. Au profesii diferite și vin din toate regiunile țării, să lupte în Republica Dominicană în acest reality show.

Cine sunt cei 20 din 50 concurenți de la Insula de 1 milion

Până acum, identitățile a 20 de concurenți au ieșit la iveală. Sunt primii participanți la Insula de 1 milion, care au ales să-și pună o pauză la viață și să plece pe tărâm dominican, să lupte pentru un premiu imens. Vor fi supuși la multe probe, pe care dacă le vor trece cu brio, vor fi tot mai aproape de trofeu și de suma imensă care este pusă în joc.

Prima concurentă de la Insula de 1 milion pe care v-o prezentăm este Maria Diana But, în vârstă de 25 de ani, din județul Timiș. Este de meserie kinetoterapeut și lucrează în Timișoara. S-a înscris în emisiunea de la Kanal D pentru că se consideră o luptătoare. Nu este speriată de condițiile de trai grele din Dominicană, pentru că a avut o viață nu tocmai ușoară. De la vârsta de 10 ani a fost adoptată împreună cu fratele și sora ei. S-a înscris la emisiune cu dorința de a-și cumpăra o casă.

Argentina Rusalina Korobian are 49 de ani, locuiește în Cluj, și s-a înscris la Insula de 1 milion pentru că își dorește să pună bazele unei pensiuni. N-a avut o viață tocmai ușoară, pentru că a copilărit în condiții grele. Deține un magazin alimentar, de unde-și câștigă pâinea.

Renata Alexandra Matei are 31 de ani și locuiește la Târgu Mureș. Are un băiat de 9 ani și este de profesie cosmeticiană. O are în grijă și pe bunica ei, acesta fiind unul dintre motivele pentru care-și dorește să fie câștigătoarea emisiunii. Vrea să le ofere o viață mai bună, lipsită de griji și de lipsuri.

Georgiana Moisa are 28 de ani și este șoferiță de TIR. S-a născut la Arad, însă de 7 ani locuiește în Germania. Cel mai mare vis al ei este să-și deschidă o firmă de transport marfă.

Elena Vâja are 46 de ani, este din București, iar de profesie este menajeră. Are un băiat de 24 de ani și s-a înscris în emisiune pentru el, să-i ofere o viață mai bună. Speră să câștige competiția, pentru a-și achita datoriile.

Micuțu de la Insula de 1 milion este pasionat de momentele de stand-up comedy ale lui…Micutzu. Pe numele lui din buletin, Angheliuc Cristian, este un concurent cu o statură impresionantă: 2,1 metri, și o greutate de 176 kg. Are 44 de ani și este din Suceava. Speră să câștige emisiunea pentru a-și face mândră familia, în special pe cele trei fiice.

Filip Alexandru Traian are 38 de ani și este din Constanța. Este antrenor de kickboxing, antreprenor și are o experiență lungă în lupte profesionale. Prin participarea lui la această emisiune, concurentul vede o șansă uriașă de a-și dezvolta bussiness-ul și de a le da un exemplu tinerilor pasionați de sport.

Dumitru Opincă este pensionar și are o carieră de 35 de ani în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Are 62 de ani, este din Iași și consideră că vârsta lui nu este o piedică. Dumitru are dde gând, dacă va câștiga, ca premiul să-l folosească pentru a sprijini o familie nevoiașă sau o casă de copii.

Variu Alexandru Gabriel are 33 de ani, din București. A făcut rugby ca sport de performanță, însă acum este hairstylist în Capitală. Speră să câștige marele premiu, pentru a avea un trai mai bun.

Deak Szilard este din Sfântul Gheorghe și are 43 de ani. Locuiește de două decenii în București, fiind tâmplar și artist talentat în rășină epoxidică.

Calbău Vasile Alin are 38 de ani și este un antreprenor de succes din Suceava. Are o ambiție de invidiat și este determinat să câștige competiția.

Diana Gomoi are 20 de ani și este jucătoare de fotbal la UTA Arad. Este profesoară de educație fizică și fostă jucătoare de fotbal la echipa Under 15 a României. Scopul ei în viață este să călătorească cât mai mult și speră că dacă va câștiga acest show, să i se împlinească toate aspirațiile.

Vlădaia Maria-Magdalena este din București și are 26 de ani. De profesie este actriță, însă este foarte pasionată și de sport. Are un vis important: acela de a-și deschide o școală de arte și a-și extinde școala de actorie.

Sandu Ciprian are 23 de ani, este influencer și gamer. A avut parte de multe clipe grele în viața lui și s-a reinventat cu ajutorul sportului. Este pasionat de aventură și vrea să trăiască pe deplin fiecare experiență.

Enciu Alexandru Petruț locuiește în București și este student la Academia de Studii Economice. Vrea să se dezvolte pe plan personal odată cu participarea la Insula de 1 milion.

Miuleasa Adina Maria are 24 de ani, este din Strehaia, dar locuiește în București A fost însoțitoare de zbor, iar în prezent deține o afacere cu haine. Prin participarea la acest show, tânăra are de gând să-și cumpere propria casă.

Olaru Iulian este un șef bucătar, iar viața lui a fost marcată de transformări. S-a înscris la emisiune pentru a-și îmbunătăți situația materială și pentru a contribui la bunăstarea celor din jur.

Stanciu Dragoș Răzvan este de meserie agent imobiliar și vrea să câștige emisiunea de la Kanal D pentru a-și sprijini material întreaga familie.

Mavru Ana Maria practică sport de performanță: este luptătoare de Kempo și MMA, campioană mondială, multiplă campioană națională, internațională și mondială, precum și vicecampioană europeană la kempo. Are 24 de ani și este din județul Teleorman. Vrea să-și cumpere o casă pentru a avea grijă de cât mai multe animale.

Florea Ileana are 34 de ani și este din Craiova. De meserie este educatoare. Atunci când nu este la grădiniță, ea face voluntariat pentru copii diagnosticați cu afecțiuni oncologice din cadrul spitalelor Fundeni și Marie Curie. Dacă va câștiga, ea vrea să doneze toți banii pentru copiii bolnavi care au nevoie.