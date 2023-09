El a făcut-o femeie pe Teo Trandafir, la 22 de ani. Cine e primul iubit al fostei vedete de la Pro TV, Antena 1 și Kanal D

Teo Trandafir a reușit să rămână una dintre cele mai discrete persoane publice din România. Viața personală chiar a rămas privată, însă nu și povestea din spatele primei sale iubiri. Vedeta de la Kanal D a vorbit despre bărbatul care a făcut-o femeie la 22 de ani.

La doar 22 de ani, înainte de Revoluția din 1989, Teo Trandafir l-a cunoscut pe Dave, cel care avea să devină primul bărbat din viața ei. Tânărul american era profesor universitar, figură destul de importantă la vremea respectivă, mai ales că cetățenii străini erau văzuți cu ochi buni într-o țară comunistă.

Teo Trandafir și Dave au avut de întâmpinat ceva probleme în relația lor și nu au reușit să se bucure prea mult de timpul petrecut împreună. Românii care aveau relații cu persoanele străine erau terorizați și urmăriți de către Securitate, motiv pentru care Dave a fost nevoit să plece din România. In cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai, fosta vedetă Kanal D a vorbit despre cea mai dureroasă perioadă din viața ei, dar și despre motivul pentru care nu va putea uita niciodată perioada comunismului. Totodată, prezentatoarea TV a dezvăluit că suferința provocată de plecarea iubitului ei a fost unul dintre motivele pentru care a simțit nevoia să fie în primele rânduri la Revoluția din 1989.

„Aveam 22 de ani, era prima mea iubire. Bărbatul respectiv era american și era înainte de Revoluție. Ne urmăreau peste tot, ne-au spart casa. Și el a trebuit să plece, profesor universitar fiind, din gară în gară, pentru că ne luaseră și banii”, a spus Teo Trandafir în urmă cu ceva timp.

Teo Trandafir: ”Mi-am văzut iubirea vieții plecând”

Teo Trandafir a rememorat clipele în care și-a luat rămas bun de la iubirea vieții ei și de la omul care ar fi putut să-i schimbe viața pentru totdeauna. Perioada comunismului rămâne una dintre cele mai negre amintiri din viața ei.

”Și eu am stat în Gara de Nord din București și mi-am văzut iubirea vieții plecând. Și mi-am spus: trebuie să pun pas după pas și să ajung la florărie, de unde mi-am cumpărat creveți din ăia care se puneau în ulei. Asta e tot ce-mi amintesc! Din cauza asta, eu nu am putut să iert comunismul niciodată. Pentru că mi-a luat tot ce mă definea în momentul ăla. Dave îmi lăsase tricoul de pe el, pantalonii de pe el. Eram îmbrăcată ca un profesor universitar american pe un peron din Gara de Nord. Era normal să vreau să mă răzbun. Eram un copil, am crezut că asta e răzbunarea mea, și am dormit într-un pat cu o armă. Habar nu aveam să o folosesc”, a mai spus Teo Trandafir.

Deși nu a avut un trecut tocmai liniștit, cel puțin din punct de vedere sentimental, Teo Trandafir a ajuns în punctul în care poate să vorbească detașat despre relațiile sale eșuate, dar și despre modul motivul din spatele despărțirilor dureroase.

„Bărbaţii din viaţa mea au un algoritm după care funcţionează: vin, încearcă să îmi pună căluşul în gură, dacă mă iau cu blândeţe reuşesc şi merge bine, dacă trag brusc, mă blochez, iar apoi îmi spun că sunt prea mult pentru ei. Invariabil!”, a mărturisit Teo Trandafir pentru Ok! Magazine.