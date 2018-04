El e bărbatul acuzat că îşi dădea pantalonii jos în faţa unei şcoli din Cluj. Ce a declarat când a fost încătușat

Coșmarul copiilor și al părinților din Cluj s-a încheiat! Bărbatul acuzat că îşi dădea pantalonii jos în faţa unei şcoli din oraș a fost prins și a acostat mai multe fetițe. În fața polițiștilor, el a făcut primele declarații. La sfârșitul audierilor, el a primit mandat de reținere pentru 24 de ore. Autoritățile au aflat că acesta este căsătorit și are copii.

În vârstă de 36 de ani, bărbatul suspectat că agresa sexual eleve în zona şcolii Iuliu Hațieganu din Cluj se numește Lukacs Miklos Arthur. În timpul unor declarații, el a afirmat că nu știe despre ce este vorba și nici de unde a pornit toată această poveste. În plus, le-a spus polițiștilor că se consideră nevinovat.

„Nu știu, chiar habar nu am. Ce știu este că am fost acolo lângă o școală, am parcat pentru că mi-a sunat telefonul, am stat lângă șosea, a venit o doamnă mai în vârstă că ce fac acolo, m-a luat așa la întrebări, eu eram nervos și i-am spus să mă lase în pace și am plecat. Mai mult nu știu.”, a declarat Lukacs Miklos Arthur, acuzat că își dădea pantalonii jos în fața școlii Iulia Hațieganu, potrivit Ziare de Cluj.

Lukacs Miklos Arthur are o fată și un băiat

Oamenii legii nu l-au crezut și l-au reținut pentru 24 de ore pentru două infracţiuni de corupere sexuală împotrivă minorilor şi ultraj contra bunelor moravuri, urmând ca la expirarea ordonanţei de reţinere să fie dus în instanţă.

„La data de 24 aprilie a.c., la nivelul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca, a fost înregistrat un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de «corupere sexuală a minorilor». Poliţiştii au identificat persoana bănuită de comiterea acestei fapte, ca fiind un bărbat de 36 de ani din Cluj-Napoca”, anunţa Poliţia Cluj.

Alarma s-a dat după ce o învăţătoare de la Şcoala „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca a postat pe o reţea de socializare informaţii despre un bărbat care acosta eleve şi i-a fotografiat maşina, apoi a trimis pozele la Poliţie.

„Atenţie părinţi. Vreau să vă aduc la cunoştinţă un incident petrecut lângă şcoala unde ne desfăşurăm semi-internatul. Joi şi vineri dimineaţă (19 – 20 aprilie – n.a.) un individ parcat într-o maşină pe trotuarul de lângă şcoală, a abordat doua fetiţe (una din clasa noastră, iar cealaltă din altă clasa a IV-a). Şi-a coborât pantalonii şi le-a întrebat dacă vor să-l însoţească. Azi am reuşit să îl identificam. L-am abordat, am pozat maşina şi pe el. Am anunţat Poliţia, care a spus ca va pune maşina sub urmărire.”, se arată în postarea învăţătoarei.

Lukacs Miklos Arthur e căsătorit şi tată a doi copii.